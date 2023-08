Hindi Sports Hindi

Neeraj Chopra Clinch Gold Medal At World Athletics Championships Pm Modi And Others Pour Wishes

वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में गोल्ड जीतने पर नीरज चोपड़ा पर बरसीं बधाइयां, प्रधानमंत्री बोले- समर्पण और जुनून बनाता है चैम्पियन

वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में गोल्ड जीतने के बाद नीरज चोपड़ा को देश भर से बधाइयां मिल रही हैं. अपनी-अपनी फील्ड के कई दिग्गजों ने किया सलाम...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी नीरज चोपड़ा को बधाई

नई दिल्ली. वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप (World Athletics Championships) में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचने वाले नीरज चोपड़ा को सोमवार सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने भी बधाई दी. उन्होंने नीरज को उत्कृष्ता का उदाहरण करार दिया. ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज ने रविवार को बुडापेस्ट में खेली इस चैम्पियनशिप में 88.17 मीटर दूर भाला फेंका. इस एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में कोई भी दूसरा जेवलिन थ्रोअर नीरज की इस दूरी को चुनौती नहीं दे पाया.

नीरज के सबसे करीब पाकिस्तान के अरशद नदीम रहे, जिन्होंने यहां 87.82 मीटर की दूरी पर भाला फेंका. इसके अलावा चेक रिपब्लिक के याकुव वाडवेच्ज ने 86.67 मीटर दूर भाला फेंककर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया. 25 वर्षीय नीरज के गोल्ड जीतने के बाद पूरे देश में खुशी की लहर है. इससे पहले उन्होंने इस चैम्पियनशिप के क्वॉलीफाई राउंड में फाइनल में जगह बनाते हुए पेरिस ओलंपिक (Paris Olympics) के लिए भी पहले ही क्वॉलीफाई कर लिया था.

The talented @Neeraj_chopra1 exemplifies excellence. His dedication, precision and passion make him not just a champion in athletics but a symbol of unparalleled excellence in the entire sports world. Congrats to him for winning the Gold at the World Athletics Championships. pic.twitter.com/KsOsGmScER — Narendra Modi (@narendramodi) August 28, 2023

नीरज की इस खास उपलब्धि के बाद आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें इस जीत की बधाई दी. पीएम ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स (पूर्व में टि्वटर हैंडल) पर नीरज की तारीफ करते हुए लिखा, ‘प्रतिभाशाली नीरज चोपड़ा उत्कृष्टकता का उदाहरण हैं. उनका समर्पण, सटीकता और जुनून उन्हें न केवल एथलेटिक्स में चैम्पियन बनाता है बल्कि पूरे जगत में अद्वितीय उत्कृष्टता का प्रतीक बनाता है. वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में गोल्ड जीतने के लिए उन्हें बधाई.’

यह भी पढ़ें: नीरज की जीत पर पाकिस्तानी स्टार ने कहा, पेरिस में भी जीतेंगे सोना चांदी

प्रधानमंत्री के अलावा नीरज को खेल जगत से भी बधाइयां मिल रही हैं. भारतीय क्रिकेट के पूर्व ओपनिंग बल्लेबाज गौतम गंभीर और वीरेंदर सहवाग ने भी उन्हें खास अंदाज में बधाई दी. गंभीर ने एक्स पर लिखा, ‘हमारे हीरो को गोल्ड. #NeerajChopra #WorldAthleticsChampionship.’

VIDEO: ‘हम भारतीय कुछ भी कर सकते हैं’; ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीतने के बाद गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा का पहला रिएक्शन

Fenkon toh aise fenko ki chaar log bole Kya fekta hai yaar. 88.17 mtr door Bhaala phenka and a World Athletics Championship Gold for our Champion #NeerajChopra . The mega run continues .pic.twitter.com/9TOFl4P6uM — Virender Sehwag (@virendersehwag) August 28, 2023

वहीं टीम इंडिया में गंभीर के जोड़ीदार रहे वीरेंदर सहवाग ने भी अपने चुटीले अंदाज में यहां बधाई दी. उन्होंने एक्स पर लिखा, ‘फेंको तो ऐसा फेंको कि चार लोग बोलें कि क्या फेंकता है यार. 88.17 मीटर दूर भाला फेंका और हमारे चैम्पियन नीरज चोपड़ा को वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप का गोल्ड. यह मेगा दौड़ जारी है.’

My heartiest congratulations to India's shining star @Neeraj_chopra1, who has created history yet again by becoming the first Indian athlete to win the gold medal at the #WorldAthleticsChampionships – breaking records with a spectacular javelin throw of 88.17 meters! We are all… pic.twitter.com/Ss3ezvnpNA — Manohar Lal (@mlkhattar) August 27, 2023

बता दें नीरज चोपड़ा हरियाणा के पानीपत जिले से आते हैं. हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी इस मौके पर उन्हें बधाई दी. उन्होंने एक्स पर लिखा, ‘भारत के चमकते सितारे नीरज चोपड़ा को मेरी ओर से शुभकामनाएं, जिन्होंने एक बार फिर इतिहास दोहराया और वह वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं. उन्होंने 88.17 मीटर का दर्शनीय जेवलिन थ्रो फेंककर रिकॉर्ड् तोड़ दिए! हम सभी को आप पर बहुत गर्व है!’

