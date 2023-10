Asian Games 2023: जैवलिन थ्रो में भारत का जलवा, Neeraj Chopra ने गोल्ड तो Kishore Jena ने जीता सिल्वर

होंगझोऊ (चीन). एशियाई खेल (Asian Games 2023) से खेलों की दुनिया में भारत का नया सूर्योदय होता दिख रहा है. अब वह दिन दूर नहीं जब खेलों की दुनिया में भारत की तूती बोलती दिखेगी. इस कड़ी में भारत ने इन खेलों में अब तक अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, जबकि इन खेलों में अभी 4 दिन के खेल बाकी हैं, जहां से उसकी झोली में अभी और मेडल आना तय है. भारत ने यह खबर लिखे जाने तक 18 गोल्ड मेडल के साथ कुल 81 पदक अपने नाम कर लिए हैं.

इस बीच जैवलिन थ्रो में देशवासी सिर्फ गोल्ड मेडल की ही आस कर रहे थे. लेकिन किसे मालूम था कि यहां नीरज चोपड़ा (Neeraj Chopra) के साथ-साथ भारत के एक और नए सितारे किशोर कुमार जेना (Kishore Kumar Jena) भी अपने हौसले बुलंद कर के आए हैं. उन्होंने यहां गोल्ड के लिए नीरज को कड़ी टक्कर दी और बाद में सिल्वर मेडल अपने नाम किया. इस थ्रो के दम पर जेना ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भी क्वॉलीफाई कर लिया है.

नीरज चोपड़ा यहां पिछले एशियाई खेलों में जीता अपने गोल्ड मेडल की रक्षा करने उतरे थे. उन्हें भारत के ही किशोर कुमार के अलावा किसी भी एथलीट से चुनौती नहीं मिली. लेकिन एक पल को लगा कि किशोर कुमार जेना यहां गोल्ड मेडल अपने नाम करेंगे क्योंकि तकनीकी खामियों के चलते नीरज का पहला थ्रो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, जबकि वह 87 मीटर के आसपास था. इसके बाद नीरज को दोबारा यह थ्रो फेंकने को कहा गया तो वह अपने शुरुआती दो थ्रो 82.38 और 84.49 मीटर के फेंक पाए थे.

Neeraj Chopra wins Gold & Kishore Jena wins Silver medal in Javelin Throw. Neeraj with SB: 88.88m Kishore with PB: 87.54m (Also qualifies for Paris Olympics. #AGwithIAS | #IndiaAtAsianGames #AsianGames2022 pic.twitter.com/CRxQN9ZxL0

किशोर कुमार जेना की अगर बात करें तो वह अपने पहले दो थ्रो में 81.26 और 79.76 मीटर का फासला तय कर पाए थे. इसके बाद उन्होंने अपना तीसरा थ्रो 86.77 मीटर का निकाला जो उनका व्यक्तिगत बेस्ट था और उन्होंने इस थ्रो से नीरज को पछाड़ दिया. इस बीच नीरज का तीसरा थ्रो फाउल रहा, जिसे गिना नहीं गया.

.@Kishore78473748 creates a stir with his shiny #Silver🥈at #AsianGames2022!!

Jena gave his personal best performance with a throw of 87.54 to steal the show!

Many congratulations Jena💪🏻 We are super proud 🤗#Cheer4India#HallaBol#JeetegaBharat#BharatAtAG22 pic.twitter.com/jpnMF43FXw

— SAI Media (@Media_SAI) October 4, 2023