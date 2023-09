ज्यूरिख डायमंड लीग 2023 में भारत के स्टार जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने 85.71 मीटर थ्रो के साथ नीरज चोपड़ा ने दूसरा स्थान हासिल किया. चेक रिपब्लिक के जैकब वाल्देच ने 85.86 मीटर के थ्रो के साथ पहले नंबर पर कब्जा किया. जैकब वाल्देच ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कांस्य पदक खिताब जीता था.

85.71 मीटर नीरज चोपड़ा का रहा बेस्ट थ्रो

पहले राउंड में नीरज ने 80.79 मीटर का जेवलिन थ्रो किया, उसके बाद उनका दूसरा और तीसरा थ्रो फाउल हुआ. लगातार दो फाउल के बाद नीरज चोपड़ा पांचवें स्थान पर पहुंच गए, मगर इसके बाद उन्होंने वापसी की. नीरज का चौथा थ्रो 85.22 मीटर का रहा और वह दूसरे नंबर पर पहुंच गए. पांचवें राउंड में नीरज का थ्रो फाउल हुआ, मगर वह टॉप-3 में अपनी जगह कायम रखने में कामयाब रहे. नीरज का आखिरी थ्रो 85.71 मीटर रहा, इसके साथ ही उन्होंने दूसरे स्थान पर गेम को खत्म किया. जैकब वाल्देच ने 85.86 मीटर के थ्रो के साथ गोल्ड मेडल जीता. नीरज चोपड़ा जैकब वाडलेज्च से 15 सेंटीमीटर पीछे रह गए.