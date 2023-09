ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियन भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा डायमंड लीग में अपने खिताब का बचाव करने में असफल रहे और शनिवार को यहां 83.80 मीटर के खराब प्रदर्शन के साथ दूसरे स्थान पर रहे.

25 वर्षीय चोपड़ा को हेवर्ड फील्ड में ग्रैंड फिनाले में हवा के कारण संघर्ष करना पड़ा क्योंकि उनके दो प्रयास विफल हो गए. उनका सर्वश्रेष्ठ थ्रो दूसरे प्रयास में आया. उन्होंने फाउल के बाद 83.80 मीटर, 81.37 मीटर, फ़ाउल, 80.74 और फिर 80.90 मीटर का थ्रो फेंका. इस तरह यह सीज़न का उनका 85 मीटर से नीचे का पहला थ्रो था.

Neeraj Chopra finishes 2nd in the Diamond League final in Eugene with a throw of 83.80 metres.

