नीरज चोपड़ा ने जीता लुसाने डायमंड लीग का खिताब, 87.66 मीटर दूर फेंका भाला

भारत के स्टार एथलीट और गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा (Neeraj Chopra) ने लगातार दूसरी बार डायमंड लीग में लगातार दूसरी बार गोल्ड मेडल अपने नाम किया है. नीरज ने यहां 87.66 मीटर दूर भाला फेंककर यह खिताब अपने नाम किया. लुसाने में खेली जा रही इस लीग में नीरज ने भाला फेंकने की शुरुआत की तो उनका पहला प्रयास बेकार गया, जिसे काउंट नहीं किया गया. इसके बाद दूसरे प्रयास में उन्होंने 83.52 मीटर की दूरी तक जेवलिन थ्रो (भाला फेंका) किया. इसके बाद उन्होंने तीसरे प्रयास में 85.04 मीटर का थ्रो फेंका, जिसने उन्हें दूसरे स्थान पर पहुंचा दिया.

इस प्रतियोगिता में नीरज ने अपना चौथा थ्रो फेंका तो वह भी पहले प्रयास की तरह नो मार्क पॉजिशन पर गया, जिसे आमान्य करार दिया गया. इसके बाद उन्होंने 5वें प्रयास में 87.66 मीटर की दूरी का जेवलिन थ्रो कर टॉप पर अपना नाम लिख दिया.