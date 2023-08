नीरज चोपड़ा ने कटाया 2024 ओलंपिक का टिकट; 88.77 मीटर थ्रो के साथ विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में इंट्री

बुडापेस्ट, 25 अगस्त| भारत के ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता नीरज चोपड़ा (Neeraj Chopra) ने शुक्रवार बुडापेस्ट, हंगरी में चल रही विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप (World Athletics Championships) के सातवें दिन अपने पहले ही प्रयास में 88.77 मीटर के सीजन बेस्ट थ्रो के साथ भाला फेंक प्रतियोगिता के फाइनल में जगह बनाने के साथ 2024 ओलंपिक के लिए क्वालीफाई किया है. 25 वर्षीय चोपड़ा का ग्रुप ए क्वालिफिकेशन राउंड कुछ ही मिनटों तक चला और उन्होंने अपने करियर की चौथी सर्वश्रेष्ठ दूरी तक भाला फेंका.

फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुके नीरज चोपड़ा से मीडिया ने पूछा- क्या आप चंद्रयान मिशन से प्रेरणा लेते हैं? जवाब में भारतीय एथलीट ने कहा, “हां. सभी भारतीयों को इसरो पर गर्व है. साथ ही प्रज्ञानानंद पर भी बहुत गर्व है. उन्होंने मैग्नस कार्लसन के खिलाफ बहुत अच्छा खेला”

2024 पेरिस ओलंपिक क्वालीफाइंग मार्क 85.50 मीटर था, जिसे चोपड़ा ने आसानी से पार किया. क्वालीफाइंग विंडो 1 जुलाई से शुरू हुई. टोक्यो ओलंपिक चैंपियन चोपड़ा का व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ 89.94 है, जो उन्होंने 30 जून, 2022 को स्टॉकहोम डायमंड लीग में हासिल किया था.