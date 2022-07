ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा (Neeraj Chopra) ने प्रतिष्ठित डायमंड लीग बैठक में दूसरा स्थान हासिल किया है. चोपड़ा ने 89.94 मीटर के शानदार थ्रो के साथ शुरुआत की और वो 90 मीटर के निशान से सिर्फ 6 सेमी से चूक गए लेकिन अपना पिछला सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड तोड़कर नया नेशनल रिकॉर्ड बनाने में कामयाब रहे.Also Read - विश्व चैंपियनशिप में 22 सदस्यीय भारतीय एथलेटिक्स दल की अगुवाई करेंगे ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा

89.94 के रिकॉर्ड के अलावा चोपड़ा के बाकी थ्रो 84.37 मीटर, 87.46 मीटर, 84.77 मीटर, 86.67 और 86.84 मीटर के रहे. उन्होंने अपने पुराने 89.30 मीटर के राष्ट्रीय रिकॉर्ड को तोड़ा जो उन्होंने 14 जून को फिनलैंड के तुर्कू में पावो नूरमी खेलों में दूसरे स्थान पर पहुंचने के लिए बनाया था.

विश्व चैंपियन और सीज़न लीडर ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स ने 90.31 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ प्रतियोगिता जीती, जिसे उन्होंने इस तीसरे प्रयास में हासिल किया. उन्होंने इस सीज़न में दो बार 90 मीटर से ज्यादा का थ्रो फेंका है – पिछले महीने डायमंड लीग के दोहा लेग में 93.07 मीटर, जबकि नीदरलैंड के हेंजेलो में 90.75 मीटर का प्रयास किया था.

“I thought I could throw 90m today, but slow improvement is good!”@neeraj_chopra1 was happy with his Indian record at #StockholmDL

🇮🇳 #DiamondLeague pic.twitter.com/O3jJgmCJ2n

— Wanda Diamond League (@Diamond_League) June 30, 2022