महिला ने मांगा था तिरंगे पर ऑटोग्राफ, नीरज चोपड़ा ने किया साफ इनकार

बुडापेस्ट. भारत के स्टार जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा (Neeraj Chopra) ने रविवार को वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप (World Athletics Championships) में इतिहास रच दिया. वह इन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय हैं. उन्होंने यहां खेली गई चैम्पियनशिप में 88.17 मीटर दूर भाला फेंका. उनके इस खेल को देखकर हंगरी के लोग भी उनके दीवाने हो गए. नीरज ने इस मौके पर यहां मैच देखने पहुंचे कई दर्शकों को अपने ऑटोबायोग्राफ भी दिए. इस मौके पर उनकी एक तस्वीर वीडियो वायरल हो रहा है.

कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है हंगरी की एक फैन ने नीरज से भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे पर ऑटोग्राफ मांगा था. लेकिन नीरज ने इससे साफ इनकार कर दिया. नीरज भारतीय फ्लैग कोड 2002 को बेहतर जानते हैं और इसके मुताबिक, तिरंगे झंडे पर उसके मूल स्वरूप के अलावा कुछ भी अंकिंत नहीं किया जा सकता. अगर कोई ऐसा करता है तो यह उसका अपमान है.

जब नीरज से इस फैन ने यह मांग की उन्होंने साफ इनकार कर दिया. हालांकि बाद में उन्होंने इस महिला की टीशर्ट पर अपना ऑटोग्राफ जरूर दिया. नीरज इस महिला के दाएं शोल्डर के नीचे बाजू पर ऑटोग्राफ देते हुए दिख रहे हैं.