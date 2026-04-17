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कोच ने किया मेरा मानसिक उत्पीड़न, शराब पीकर परिवार को दी गालियां... ओलिंप‍िक चैंप‍ियन नीरज चोपड़ा का आरोप, जानें पूरा मामला

खिलाड़ियों ने कोच के खिलाफ भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) में औपचारिक शिकायत की है. 10 अप्रैल को लिखित शिकायत भी दर्ज की गई है. भारतीय पैरालिंपिक समिति (PCI) के अधिकारियों के सामने भी ये मुद्दा उठाया गया था. फिलहाल कोई जांच शुरू नहीं हुई है.

Published date india.com Updated: April 18, 2026 12:06 AM IST
email india.com By Anjali Karmakar email india.com
कोच ने किया मेरा मानसिक उत्पीड़न, शराब पीकर परिवार को दी गालियां... ओलिंप‍िक चैंप‍ियन नीरज चोपड़ा का आरोप, जानें पूरा मामला
भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा (L) और सुमित अंतिल (R).

भारत के ट्रैक एंड फील्ड एथलीट और भाला फेंकने ( Javelin Thrower)वाले खिलाड़ी नीरज चोपड़ा (Neeraj Chopra) ने अपने कोच नवल सिंह पर मानसिक उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं. कोच नवल सिंह द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किए जा चुके हैं. नीरज चोपड़ा के अलावा पैरालिंपिक चैंपियन सुमित अंतिल समेत कई टॉप भाला फेंक खिलाड़ियों ने भी कोच नवल सिंह पर गंभीर आरोप लगाए. चोपड़ा के मुताबिक, कोच ने उनका मानसिक उत्पीड़न किया. उनके और परिवार के खिलाफ बार-बार अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया.

इन खिलाड़ियों ने कोच के खिलाफ भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) में औपचारिक शिकायत की है. 10 अप्रैल को लिखित शिकायत भी दर्ज की गई है. भारतीय पैरालिंपिक समिति (PCI) के अधिकारियों के सामने भी ये मुद्दा उठाया गया था. फिलहाल कोई जांच शुरू नहीं हुई है और न ही एक्शन नहीं लिया गया है.

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नीरज चोपड़ा ने क्या कहा?
‘द ब्रिज’ की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ओलंपिक विजेता नीरज चोपड़ा समेत बाकी खिलाड़ियों ने कोच के खिलाफ अपनी शिकायत के समर्थन में ईमेल और ऑडियो रिकॉर्डिंग भी दी हैं. इसमें कोच कथित तौर पर नीरज चोपड़ा, अंतिल, नवदीप सिंह और पाकिस्तान के अरशद नदीम जैसे एथलीटों के साथ दुर्व्यवहार करते हुए सुने जा सकते हैं.

नीरज चोपड़ा ने कहा कि वह अपने साथी एथलीटों से पूरी तरह सहमत हैं. इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं. चोपड़ा ने कहा, “कोच नवल सिंह के दिए गए बयान न केवल अनुचित हैं, बल्कि वे शर्मनाक भी हैं. उनके, उनके परिवार और उनके साथी एथलीटों के प्रति इस्तेमाल की गई अपमानजनक भाषा ने मर्यादा और बुनियादी मानवीय शिष्टाचार की सभी सीमाओं को पार कर दिया है. उम्मीद है कि इस मामले में जल्द जांच शुरू होगी.

क्या है पूरा मामला?
हरियाणा के सोनीपत के सुमित अंतिल (Sumit Antil) एक प्रमुख भारतीय पैरा-भाला फेंक (Javelin Throw) खिलाड़ी हैं. उन्होंने टोक्यो 2020 और पेरिस 2024 पैरालंपिक में F64 कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता था. अंतिल ने कोच नवल सिंह पर मानसिक उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं. उनका कहना है, “कोच नवल शायद मानसिक रूप से अस्थिर हैं. वह मुझे और नीरज चोपड़ा जैसे टॉप खिलाड़ियों को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं.”

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न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक, अंतिल ने कहा ‘‘नवल सिंह ने हमारा मानसिक उत्पीड़न किया. हमारे परिवारों (यानी मेरे और नीरज के परिवार) के साथ दुर्व्यवहार किया. वह मानसिक रूप से अस्थिर लगते हैं.”

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अपमानजनक बयानों की रिकॉर्डिंग मैनेजरों को दिखाते थे कोच
2028 लॉस एंजिल्स पैरालंपिक में F64 कैटेगरी में भारत के सबसे मजबूत गोल्ड मेडल दावेदारों में से एक अंतिल ने कहा, ‘‘वह (नवल) जान-बूझकर अपने अपमानजनक बयानों की रिकॉर्डिंग हमारे (टीम) मैनेजरों के साथ शेयर करते थे. ताकि, वे हम तक पहुंच सकें.’’

बात हद से ज्यादा बढ़ गई तो करनी पड़ी शिकायत
अंतिल ने कहा, ‘‘हमने काफी समय तक इस मामले को नजरअंदाज किया, लेकिन जब बात हद से ज्यादा बढ़ गई तो हमने शिकायत करने का फैसला किया. मैंने शिकायत दर्ज कराई और नीरज भाई, नवदीप सिंह और संदीप चौधरी ने इसका समर्थन किया. ’’

अंतिल ने कहा, ‘‘हमने साइ महानिदेशक (हरि रंजन राव) और टॉप्स (टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम) मुख्य कार्यकारी अधिकारी से शिकायत किए हुए एक हफ्ता हो गया है. टॉप्स के सीईओ (एन एस जोहल) चाहते थे कि पहली सुनवाई में ही हम समझौता कर लें. ’’

साइ की चुप्पी पर उठाए सवाल
उन्होंने शिकायत दर्ज होने के बाद साइ की चुप्पी पर सवाल उठाया. अंतिल ने कहा, ‘‘बात यह है कि अगर हमारे जैसे बड़े खिलाड़ियों की बात नहीं सुनी जाती तो दूसरे लोग क्या उम्मीद कर सकते हैं? शिकायत मिलने की पुष्टि भी अब तक नहीं मिली है. ’’

अंतिल ने कहा, ‘‘और मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि यह कोच ऐसा क्यों कर रहा है. शायद वह चाहता है कि सचिन यादव, नीरज भाई को हरा दे क्योंकि वह उसी के साथ ट्रेनिंग करता है. ’’

साइ ने क्या कहा?
इसके जवाब में साइ के एक सूत्र ने कहा कि इस मामले को महासंघ के साथ उचित तरीके से उठाया जा रहा है. सूत्र ने कहा, ‘‘पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट सुमित अंतिल से एक शिकायत मिली है. जिसमें कोच नवल सिंह पर मौखिक दुर्व्यवहार का आरोप लगाया गया है. इस शिकायत का समर्थन नीरज चोपड़ा सहित अन्य एथलीटों ने भी किया है. ’’

2015 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित हुए थे नवल सिंह
नवल सिंह को 2015 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था. वह फिलहाल सचिन यादव को ट्रेनिंग दे रहे हैं. सचिन ने पिछले साल वर्ल्ड चैंपियनशिप में दो बार के ओलंपिक मेडल विजेता नीरज चोपड़ा को पीछे छोड़ते हुए चौथा स्थान हासिल किया था. चोट से जूझ रहे नीरज उस बड़े टूर्नामेंट में आठवें स्थान पर रहे थे.

(PTI इनपुट के साथ)

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Anjali Karmakar

Anjali Karmakar

अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

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