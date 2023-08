नीरज की जीत पर पाकिस्तानी स्टार ने कहा, पेरिस में भी जीतेंगे सोना चांदी

बुडापेस्ट: नीरज चोपड़ा (Neeraj Chopra Gold) ने रविवार को इतिहास रच दिया. उन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप (World Athletics Championship) के फाइनल में सोने का तमगा हासिल किया. भारत के इस भालाफेंक खिलाड़ी ने 88.17 मीटर का थ्रो फेंका. नीरज ने जहां गोल्ड मेडल जीता वहीं पाकिस्तान के अशरफ नदीम (Ashraf Nadeem) ने सिल्वर मेडल हासिल किया. इस मुकाबले के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ी ने भारत के स्टार को बधाई दी. अशरफ ने कहा कि वह चाहते हैं कि 2024 में पेरिस में होने वाले ओलिंपिक खेलों (Paris Olympics) में भी नीरज और वह पहले-दूसरे स्थान पर रहें.

अशरफ ने इवेंट के बाद कहा, ‘मैं नीरज भाई के लिए बहुत खुश हूं. भारत और पाकिस्तान दुनिया में पहले और दूसरे स्थान पर हैं. इंशाल्लाह हम ओलिंपिक में भी पहले और दूसरे स्थान पर रहेंगे.’

जैवलिन थ्रो के फाइनल में तीन भारतीय खिलाड़ी पहुंचे थे. टॉप 8 में किशोर जीना (84.77 मीटर) और डीपी मानू (84.14 मीटर) पांचवें और छठे स्थान पर है. इससे पहले वर्ल्ड चैंपियनशिप के टॉप 8 में तीन भारतीय खिलाड़ी रहे हों.

25 साल के नीरज का पहला थ्रो फाउल रहा लेकिन इसके बाद उन्होंने 88.17m, 86.32m, 84.64m, 87.73m और 83.98m के थ्रो फेंके. पाकिस्तान के अरशद नदीम ने 87.82 मीटर का बेस्ट थ्रो फेंका. वहीं चेक रिपब्लिक के जैकब वाल्देच ने 87.72 मीटर के साथ ब्रॉन्ज मेडल जीता.

चोपड़ा अब सिर्फ दूसरे भारतीय हैं जिनके पास ओलिंपिक और वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब है. इससे पहले निशानेबाज अभिनव बिंद्रा ने 25 साल की उम्र में 2008 के बीजिंग ओलिंपिक में गोल्ड मेडल जीता था और उससे पहले वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब दो साल पहले हासिल किया था.