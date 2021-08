भारतीय एथलेटिक्स महासंघ (AFI) के भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा (Neeraj Chopra) को जर्मन कोच क्लाउस बारतोनिएट्ज (Klaus Bartonietz) के साथ ट्रेनिंग कराने का फैसला लाभदायक रहा जिन्होंने नीरज को टोक्यो ओलंपिक (Tokyo Olympics) में स्वर्ण दिलाने में अहम भूमिका निभाई।Also Read - Tokyo Olympics 2020 Medal Tally: भारत एक 'गोल्ड' के साथ 48वें स्थान पर, China को पछाड़कर अमेरिका नंबर-1

एएफआई ने रविवार को ट्वीट कर कहा, "नीरज को नया ओलंपिक चैंपियन बनाने के लिए धन्यवाद किंग क्लाउस।"

Thank you “King Klaus” for making #NeerajChopara the New OLYMPIC CHAMPION

Here is what Neeraj Chopra’s coach Dr. Klaus Bartonietz has to say to #India @Media_SAI @IndiaSports @Adille1 @KirenRijiju @Anurag_Office pic.twitter.com/eVwwSOEiFB

— Athletics Federation of India (@afiindia) August 8, 2021