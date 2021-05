आईसीसी ने हाल ही में हर महीने का बेस्ट क्रिकेट चुनने का सिलसिला शुरू किया है. इस बार इस फेहरिस्त में पाकिस्तान के दो बल्लेबाज बाबर आजम (Babar Azam) और फखर जमां (Fakhar Zaman) को नामित किया गया है. लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों को इस बार नेपाल के युवा बल्लेबाज कुशल भरतेल (Kushal Bhurtel) से चुनौती मिलेगी. Also Read - ICC T20I Rankings: Babar Azam को लगा झटका, Aaron Finch ने धकेला पीछे

24 साल के भुरतेल दुनिया के पहले ऐसे बल्लेबाज हैं, जिन्होंने अपने करियर के पहले तीन टी20 इंटरनेशनल मैचों में लगातार 3 फिफ्टी जमाई हैं. भुरतेल ने नेपाल में नीदरलैंड्स और मलेशिया के खिलाफ खेली गई त्रिकोणीय टी20 इंटरनेशनल सीरीज में यह उपलब्धि अपने नाम की थी. नेपाल ने इस त्रिकोणीय सीरीज में जीत अपने नाम की थी, जिसमें इस युवा बल्लेबाज का रोल अहम था.

उन्होंने सीरीज में 278 रन बनाए थे. भुरतेल ने अपने टी20 करियर के पहले तीन मैचों में 62, 61 और 62 रनों की पारी खेली थी. इस शानदार प्रदर्शन के बाद उन्हें अप्रैल महीने के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ (ICC Player Of The Month) अवॉर्ड पाने की रेस में नामित किया गया है.

इस फेहरिस्त में वह पाकिस्तान के बल्लेबाज बाबर आजम और फखर जमां को चुनौती देंगे. जमां ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में 302 रन बनाए थे. इसमें उन्होंने दो शतक जड़े थे. आजम ने उस सीरीज में 103 और 94 रनों की पारी खेली थी. अपने प्रदर्शन की बदौलत वह वनडे रैंकिंग में भारतीय कप्तान विराट कोहली को पछाड़कर नंबर वन बने थे.

24 वर्षीय युवा बल्लेबाज भुरतेल ने 17 अप्रैल को ही नीदरलैंड्स के ही खिलाफ अपना डेब्यू किया था, जिसमें उन्होंने 62 रन बनाए थे. इसके उन्होंने सोमवार (19 अप्रैल) को मलेशिया के खिलाफ नाबाद 61 रन ठोके और मंगलवार को एक बार फिर नीदरलैंड्स के ही खिलाफ 62 रन बनाए. बता दें T20 इंटरनेशनल क्रिकेट शुरू हुए 16 साल से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन भुरतेल से पहले दुनिया का कोई भी क्रिकेटर यह कारनामा नहीं कर पाया था.