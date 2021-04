नेपाल के युवा बल्लेबाज कुशल भुरतेल (Kushal Bhurtel) ने अपने टी20 इंटरनेशनल करियर का यादगार आगाज किया है. 24 वर्षीय इस क्रिकेटर ने अपने तीसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में फिफ्टी जड़ते ही इस फॉर्मेट का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. यह भुरतेल की लगातार तीसरी फिफ्टी थी. अब वह दुनिया के पहले ऐसे क्रिकेटर बन गए हैं, जिसने अपनी पहली 3 पारियों में 50 या इससे ज्यादा रन बनाए हों.

मंगलवार को भुरतेल जब नीदरलैंड्स के खिलाफ अपना तीसरा इंटरनेशनल मैच खेलने उतरे तो उन्होंने यहां 46 गेंदों में 8 चौके और 1 छक्के की मदद से 62 रन ठोक दिए. यह उनका लगातार तीसरा पचासा था. इससे पहले उन्होंने नीदरलैंड और मलेशिया के खिलाफ भी अपने पहले दो मैचों में फिफ्टी जमाई थीं. नेपाल के कीर्तिपुर में इन दिनों नेपाल, नीदरलैंड्स और मलेशिया के बीच त्रिकोणीय टी20 इंटरनेशनल सीरीज खेली जा रही है.

#NepalTriNation #NepVsNed: Nepal 206/6 in 20 overs (Kushal Bhurtel 62, DS Airee 60, Sompal Kami 21*, Gyanendra Malla 20, Kushal Malla 18, P Seelar 2/37, V Kingma 2/44) vs the Netherlands. It's only second time Nepal has scored 200+ in T20I. Pics: CAN pic.twitter.com/CqE6iOQ8dk

— Cricket Nepal (@NepalCricket) April 20, 2021