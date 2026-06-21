FIFA वर्ल्ड कप 2026: नीदरलैंड्स ने स्वीडन को 5-1 से धोया, नॉकआउट में मजबूत किया अपना दावा

नीदरलैंड्स की ओर से ब्रायन ब्रॉबी और कोडी गैकपो ने स्वीडन पर गोल की झड़ी लगाए रखी. दोनों खिलाड़ियों ने मैच में 2-2 गोल दागे.

Written by: Arun Kumar
Updated: June 21, 2026, 9:55 AM IST
Netherland FIFA ians
FIFA वर्ल्ड कप 2026 में नीदरलैंड्स की टीम (तस्वीर @Xinhua से IANS द्वारा)
  • ग्रुप F मैच में नीदरलैंड ने स्वीडन को 5-1 से धोया
  • ब्रायन ब्रॉबी और कोडी गैकपो जीत के हीरो, दोनों ने दागे 2-2 गोल
  • जापान के खिलाफ नीदरलैंड ने खेला था पहला मैच, 2-2 से हुआ था ड्रॉ
  • शुक्रवार (26 जून IST) को ट्यूनिशिया के खिलाफ अंतिम ग्रुप मैच

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में ग्रुप F के मुकाबले में नीदरलैंड्स ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए स्वीडन को 5-1 से रौंद डाला. इस जीत के साथ ही नीदरलैंड्स ने ग्रुप में पहला स्थान भी हासिल कर लिया है और उसने नॉकआउट स्टेज में पहुंचने का अपना दावा मजबूत कर लिया है. नीदरलैंड्स की तरफ से इस मुकाबले में ब्रायन ब्रॉबी और कोडी गैकपो दोनों ने 2-2 गोल किए. मैच की शुरुआत से ही नीदरलैंड्स आक्रामक अंदाज में खेलता नजर आया. टीम ने 5वें मिनट में ही पहला गोल कर बढ़त बना ली. अब वह शुक्रवार (26 जून IST) को ट्यूनिशिया के खिलाफ अपना आखिरी ग्रुप मुकाबला खेलेगी.

कोडी गैकपो के शानदार पास पर ब्रायन ब्रॉबी ने गेंद को गोल पोस्ट में पहुंचाकर टीम का खाता खोला. इसके बाद 17वें मिनट में ब्रॉबी ने नीदरलैंड्स की बढ़त को दोगुना कर दिया. डेनजेल डमफ्रीज के लो क्रॉस को उन्होंने करीब से गोल में तब्दील करते हुए टीम की बढ़त को 2-0 कर दिया. वीडन ने वापसी का प्रयास किया, लेकिन पहले हाफ में वह नीदरलैंड्स के डिफेंस को भेदने में पूरी तरह से नाकाम रहे.

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दूसरे हाफ की शुरुआत में ही नीदरलैंड्स ने मुकाबले पर पूरी तरह पकड़ बना ली. 47वें मिनट में कोडी गैकपो ने शानदार फिनिश के साथ टीम के लिए तीसरा गोल किया. इसके सिर्फ सात मिनट बाद उन्होंने अपना दूसरा गोल भी दागा और नीदरलैंड्स की लीड को 4-0 कर दिया. गैकपो ने अंदर की ओर कट करते हुए जोरदार शॉट लगाया, जिसे स्वीडिश गोलकीपर रोकने में नाकाम रहे.

स्वीडन के लिए मैच का पहला और एकमात्र गोल 59वें मिनट में आया. सबस्टीट्यूट खिलाड़ी के तौर पर आए एंथनी एलंगा ने शानदार गोल करते हुए अंतर को कम करने का प्रयास किया. हालांकि, इसके बाद नीदरलैंड्स के डिफेंस ने स्वीडन को गोल करने का कोई और मौका नहीं दिया. मैच के अंतिम मिनटों में भी नीदरलैंड्स का दबदबा जारी रहा.

89वें मिनट में क्राइसेंसियो समरविले ने शानदार गोल कर टीम की जीत पर मुहर लगा दी. 5-1 की धमाकेदार जीत के साथ ही नीदरलैंड्स के अब 2 मुकाबलों में 4 प्वाइंट्स हो गए हैं. वहीं, स्वीडन की टीम दूसरे स्थान पर खिसक गई है. नीदरलैंड्स ने जापान के खिलाफ इस टूर्नामेंट में अपने अभियान की शुरुआत की थी और तब दोनों टीमों ने 2-2 की बराबरी पर ड्रॉ खेला था.

(आईएएनएस इनपुट्स के साथ)

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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