Netherlands vs Ireland, 2nd ODI: कप्तान एंड्रयू बालबर्नी (नाबाद 63) और पॉल स्टर्लिंग (52) की अर्धशतकीय पारी के दम पर आयरलैंड ने स्पोर्टपार्क मार्सचाल्करवीर्ड स्टेडियम में खेले गए दूसरे वनडे मुकाबले में शुक्रवार को नीदरलैंड्स को आठ विकेट से हराकर तीन मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर कर दी. नीदरलैंड्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 49.2 ओवर में 157 रन बनाए, जिसके जवाब में आयरलैंड ने बालबर्नी के 127 गेंदों पर छह चौकों की मदद से नाबाद 63 और स्टर्लिंग के 64 गेंदों पर छह चौकों के सहारे 52 रन की बदौलत 43 ओवर में दो विकेट पर 158 रन बनाकर मैच जीत लिया. नीदरलैंड्स की ओर से लोगान वान बीक और कप्तान पीटर सीलार ने एक-एक विकेट लिया. Also Read - पॉल स्टिरलिंग, एंड्रयू बालबर्नी के शतकों के दम पर तीसरे वनडे में आयरलैंड ने विश्व चैंपियन इंग्लैंड को हराया

लक्ष्य का पीछा करते हुए आयरलैंड की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उसने कुल नौ रन के योग पर सलामी बल्लेबाज विलियम पोर्टरफील्ड (0) का विकेट गंवाया. इसके बाद बालबर्नी ने पहले स्टर्लिंग के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 82 और फिर हैरी टैक्टर के साथ तीसरे विकेट के लिए 67 रनों की अविजित साझेदारी की. आयरलैंड की पारी में हैरी 59 गेंदों पर तीन चौके के सहारे 30 रन बनाकर नाबाद रहे. Also Read - England vs Ireland 2020, 1st ODI Predicted XI: पहले वनडे में ऐसा हो सकता है इंग्लैंड-आयरलैंड का प्लेइंग XI

इससे पहले नीदरलैंड्स की पारी में मैक्स ओदोव्द ने 59 गेंदों पर पांच चौकों की मदद से सर्वाधिक 36 रन बनाए. उनके अलावा बास डी ली ने 23, स्कॉट एडवडर्स ने 23 और ब्रैंडन ग्लोवर ने 18 रन बनाए जबकि लोगन वान बीक 22 रन बनाकर नाबाद रहे. Also Read - Live streaming England vs Ireland ODI 2020: इंग्लैंड-आयरलैंड के बीच कहां देख सकेंगे वनडे मैच, जानिए पूरी डिटेल

Ireland level series 1-1!

Half-centuries from Paul Stirling and Andy Balbirnie help them chase down Netherlands’ 157 for an eight-wicket win 👏

It's Ireland's second men's @cricketworldcup Super League victory.

