इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2021) के 14वें सीजन के पहले क्वालिफायर में दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) पर चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) को मिली शानदार जीत के बाद सोशल मीडिया पर कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) की वाहवाही हो रही है।Also Read - T20 WC 2021: हार्दिक पांड्या की छुट्टी करने को लेकर जल्‍द बैठक करेंगे चयनकर्ता, शार्दुल को मिल सकता है मौका

आईपीएल 2021 में लगातार फॉर्म से संघर्ष कर रहे चेन्नई के कप्तान धोनी जब फाइनल मुकाबले 173 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए जब सीएसके ने 19वें ओवर में सेट बल्लेबाज रुतुराज गायकवाड़ का विकेट गिरने के बाद मैदान पर उतरे तो फैंस और कमेंटर्ट सभी इस फैसले से हैरान हुए। Also Read - MS Dhoni को पुराने अंदाज में छक्‍के मारता देख भावुक हुई साक्षी, रोक नहीं पाई आंसू VIDEO

चेन्नई को जीत के लिए 11 गेंदो पर 24 रनों की जरूरत थी और सामने दिल्ली के घातक तेज गेंदबाज थे। हालांकि धोनी ने 6 गेंदो पर 18 रनों की धमाकेदार पारी खेलकर एक बार फिर दिखा दिया कि क्यों उन्हें दुनिया का सर्वश्रेष्ठ फिनिशर कहा जाता है। Also Read - IPL 2021, DC vs CSK: गायकवाड़-उथप्पा की अर्धशतकीय पारियों के दम पर दिल्ली को हरा फाइनल में पहुंची चेन्नई

धोनी ने पारी के आखिरी ओवर में टॉम कर्रन की चौथी गेंद पर चौका लगाकर सीएसके को नौवीं बार आईपीएल फाइनल में पहुंचाया। जिसके बाद पूर्व विंडीज दिग्गज इयान बिशप ने कहा कि “उसके खिलाफ कभी शर्त मत लगाओ, जीवन में कभी नहीं।”

Om Finishaya Namaha !

Great win from Chennai. Ruturaj Top class, Uthappa classy and Dhoni showing how important temparement is. Great win for @ChennaiIPL and what a fightback to reach the finals after the show last season. — Virender Sehwag (@virendersehwag) October 10, 2021

MS Dhoni is the greatest @ChennaiIPL never bet against him. See you in the final he says. — Ian Raphael Bishop (@irbishi) October 10, 2021

MS Dhoni gifted the signed ball to the young girl who supported CSK. Wonderful gesture by MS. pic.twitter.com/jIm17gAmpj — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) October 10, 2021

Wow what a match. My heart goes out to the young #DC team. Hard luck boys & all the best for the next game. Tonight belonged to #CSK. #Dhoni the finisher leading from the front, inspiring his players to give their best & keeping his cool at all times #DCvsCSK @IPL #Finisher — Preity G Zinta (@realpreityzinta) October 10, 2021