नई दिल्ली: टीम इंडिया के पू्र्व कप्तान और महान गेंदबाज कपिल देव (Kapil Dev) को एक नई जिम्मेदारी सौंपी गई है. उन्हें हरियाणा के सोनीपत के राई में हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी (Haryana Sports University) का पहला चांसलर बनाया गया है. सोनीपत के राई में मोतीलाल नेहरू स्कूल ऑफ स्पोर्ड्स कैंपस में ही इस खेल यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई है. कपिल के अलावा अब यूनिवर्सिटी के बाकी स्टाफ की नियुक्ति जल्द ही होगी जिसमें वाइस चांसलर भी शामिल होंगे. अभी तक किसी यूनिवर्सिटी के चांसलर यानि कुलाधिपति का पद प्रदेश के राज्यपाल को स्वतः मिल जाता था, लेकिन हरियाणा के पहले खेल विश्व विद्यालय की नियुक्ति के लिए हरियाणा सरकार ने कानून बदला है. हरियाणा सरकार ने पहली बार राज्यपाल की जगह खेल से जुड़े किसी व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त किया है. राज्यपाल संरक्षक की भूमिका में बने रहेगे, जबकि उपकुलाधिपति की नियुक्ति अलग से होनी है.

Kapil Dev will be the first Chancellor of Haryana Sports University at Rai, Sonepat

— ANIL VIJ MINISTER HARYANA (@anilvijminister) September 14, 2019