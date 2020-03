न्‍यूजीलैंड की टीम के ऑलराउंडर मिचेल मैक्लेनाघन (Mitchell McClenaghan) ने कोरोनावायरस के खतरे को लोगों को समझाने के लिए बेहद हास्‍यास्‍पद तरीके से कोविड-19 और कंडोम शब्‍द का इस्‍तेमाल किया. उन्‍होंने ट्विटर पर लिखा, “यह मानकर चलो की आपका घर कंडोम है और कोविड-19 एक लाइलाज बीमारी. जिससे घर पर रहकर ही बचा जा सकता है. इससे पहले यह नुकसान पहुंचाए आप खुद का बचाव करें।”

कोरोनावायरस के खतरे से बचने के लिए हर किसी को अपने घर पर ही रहने की सलाह दी जा रही है. अन्‍य लोगों से एक मीटर का फासला रखने के लिए कहा गया है ताकि यह बीमारी आगे नहीं फैल सके. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राष्‍ट्र के नाम संदेश देते हुए 23 मार्च को जनता कर्फ्यू लगाने के लिए लोगों को प्रेरित किया है.

Think of your House as a Condom and Covid19 as a deadly incurable STD.

Protect yourself before your wreck yourself. #isolate #Covid_19 #coronavirus #useprotection

