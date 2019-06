बर्मिघम: कप्तान केन विलियम्सन (नाबाद 103) और हरफनमौला खिलाड़ी कोलिन डी ग्रांडहोम (60) के बीच हुई साझेदारी के दम पर बुधवार को एजबेस्टन मैदान पर खेले गए आईसीसी विश्व कप-2019 के मैच में न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को चार विकेट से हरा अपना विजयी क्रम जारी रखा है. बारिश के कारण मैच देरी से शुरू हुआ और इसी कारण प्रति पारी 49 ओवरों का मैच कर दिया गया. दक्षिण अफ्रीका ने रासी डैर डुसेन और हाशिम अमला की संघर्षपूर्ण अर्धशतकीय पारियों के दम पर 49 ओवरों में छह विकेट के नुकसान पर 241 रन बनाए.

