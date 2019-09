न्यूजीलैंड क्रिकेट (NZC) ने गुरुवार को बांग्लादेश के खिलाफ आगामी श्रृंखला के लिए 18 सदस्यीय अंडर 19 टीम का ऐलान किया है. लिंकन के बर्ट सुटक्लिफ ओवल में 29 सितंबर से 13 अक्टूबर के बीच ये एकदिवसीय सीरीज खेली जाएगी. कीवी अंडर 19 टीम के मुख्य कोच पॉल वाइसमैन ने कहा कि उन्होंने सहायक ग्रीम एल्ड्रिज और एडम माइल्स के साथ मिलकर एक मजबूत टीम बनाया है.

पॉल ने कहा कि बांग्लादेश के खिलाफ ये आगामी सीरीज बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है. अगले साल दक्षिण अफ्रीका में होने वाली आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप को मद्देनजर रखते हुए टीम का चयन किया गया है. कीवी अंडर 19 टीम अगले साल जनवरी के महीने में साउथ अफ्रीका का दौरा करेगी जहां वो जिम्बावे, इंडिया और साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे मैच खेलेगी.

📰 U19 TEAM NEWS ⬇️ It’s a big season ahead with an U19 @cricketworldcup early next year. But for now, we build 🏏 #cricketnation https://t.co/an3bj4vl11

— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) September 18, 2019