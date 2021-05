न्यूजीलैंड ने अनुबंधित खिलाड़ियों की नई सूची जारी की है. टेस्ट स्पिनर अजाज पटेल को हालांकि 20 सदस्यीय सूची से बाहर कर दिया गया है, जबकि वह अगले सप्ताह इंग्लैंड रवाना होने वाली टीम में शामिल हैं. वह पिछले साल अधिकतर समय चोटिल रहे जिसका उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ा. वहीं सीमित ओवरों के बल्लेबाज ग्लेन फिलिप और ऑलराउंडर डेरिल मिशेल को पहली बार न्यूजीलैंड क्रिकेट के अनुबंधित खिलाड़ियों की सूची में शामिल किया गया है. Also Read - ICC Test Team Rankings: टेस्ट रैंकिंग में टॉप पर भारत, इन 3 टीमों को भारी नुकसान

यह सूची न्यूजीलैंड के कोच गैरी स्टीड और चयनकर्ता गाविन लार्सन ने तैयार की है, जिसमें तीनों प्रारूपों में खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर रैकिंग दी गयी है. फिलिप्स ने इस सत्र में टी20 अंतरराष्ट्रीय में शानदार प्रदर्शन किया. उन्होंने 12 पारियों में 40.66 की औसत और 185 की स्ट्राइक रेट से 336 रन बनाये. मध्यम गति के गेंदबाज मिशेल ने न्यूजीलैंड की टेस्ट और वनडे टीम में आलराउंडर की भूमिका निभायी है. Also Read - 'चार्टर्ड प्लेन' से स्वदेश पहुंचा New Zealand का पहला ग्रुप, अब आईसोलेशन में रहेंगे खिलाड़ी

विकेटकीपर बी जे वाटलिंग के भारत के खिलाफ विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के बाद संन्यास की घोषणा करने से टॉम ब्लंडेल टेस्ट मैचों में इस भूमिका के प्रबल दावेदार बन गये हैं. Also Read - भारत-न्यूजीलैंड के बीच होने वाला WTC फाइनल मैच देखने इंग्लैंड जाएंगे BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली

The @BLACKCAPS have announced their latest contract list with Daryl Mitchell and Glenn Phillips earning first honours 🇳🇿 pic.twitter.com/xrpYOAcrKU

— ICC (@ICC) May 14, 2021