T20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup 2021) के तुरंत बाद न्यूजीलैंड की टीम भारत दौरे पर आएगी. यहां कीवी टीम यहां 17 नवंबर से 3 दिसंबर के बीच 3 टी20 इंटरनेशनल और 2 टेस्ट मैच की सीरीज खेलने आएगी. न्यूजीलैंड क्रिकेट ने आज 15 सदस्यी टेस्ट टीम की घोषणा कर दी. टेस्ट सीरीज की शुरुआत 25 नवंबर से कानपुर में होगी.Also Read - T20 World Cup 2021: अफगानिस्तान के खिलाफ Virat Kohli ने ‘My Name is Lakhan’ पर किया डांस, Watch VIDEO

इस बार कीवी टीम ने भारत की स्पिन परिस्थितियों को देखते हुए अपने टेस्ट दल में 5 स्पिन गेंदबाजों को जगह दी है. भारतीय मूल के रचिन रविंद्र (Rachin Ravindra) भी एक हैं. इस 21 वर्षीय लेफ्टआर्म स्पिनर को अगर टेस्ट टीम में मौका मिलता है तो वह भारतीय धरती पर अपना टेस्ट डेब्यू करेंगे. Also Read - भारतीय टीम के नए कोच Rahul Dravid की Ravichandran Ashwin ने यूं की तारीफ

हालांकि टेस्ट सीरीज में तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट और ऑलराउंडर खिलाड़ी कोलिन डी ग्रैंडहोम टीम का हिस्सा नहीं होंगे. दोनों खिलाड़ियों ने बायो बबल की थकान को देखते हुए पहले ही आराम की मांग की है. कीवी टीम मैनेजमेंट ने उन्हें इसकी इजाजत दे दी है क्योंकि भारत दौरे के बाद कीवी टीम को अपने घर पर लंबा क्रिकेट सीजन खेलना है. टीम चाहती है कि दोनों खिलाड़ी इसके लिए खुद को तरोताजा रखें. Also Read - Rahul Dravid बने मुख्‍य कोच, बोले- ये मेरे लिए सम्‍मान की बात, अधिकांश खिलाड़ियों के साथ पहले खेल चुका हूं

The squad for the team's Test Series against @BCCI starting later this month is here. Details | https://t.co/R4PIYBbIqt #INDvNZ pic.twitter.com/lo4vGbNaMm

— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) November 4, 2021