Latest Cricket News Today: युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स (Glenn Philips) के रिकॉर्ड शतकीय पारी की मदद से न्यूजीलैंड ने दूसरे टी20 मैच में वेस्टइंडीज (NZ vs WI) को 73 रन से रौंदकर 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है. न्यूजीलैंड की ओर से रखे गए 239 रन के पहाड़नुमा लक्ष्य के समान विंडीज टीम 9 ओवर में 166 रन ही बना सकी.

फिलिप्स ने मुनरो का रिकॉर्ड तोड़ा

न्यूजीलैंड की ओर से टी20 में ये किसी बल्लेबाज का सबसे तेज शतक है. फिलिप्स ने 46 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया. ये वर्ल्ड में किसी बल्लेबाज का 10वां सबसे तेज शतक है. इससे पहले न्यूजीलैंड की ओर से टी20 में सबसे तेज शतक जड़ने का रिकॉर्ड कॉलिन मुनरो (Colin Munro) के नाम था जिन्होंने 47 गेंदों पर ये उपलब्धि हासिल की थी.

न्यूजीलैंड ने 3 विकेट पर 238 रन बनाए थे

विंडीज ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया. न्यूजीलैंड ने फिलिप्स के 51 गेंदों पर 10 चौकों और 8 छक्कों की मदद से खेली गई 108 रन और डेवॉन कॉन्वे के 37 गेंदों पर बनाए गए नाबाद 65 रन के दम पर 3 विकेट पर 238 रन बनाए. कॉन्वे ने अपनी अर्धशतकीय पारी में 37 गेंदों पर 4 चौके और 4 छक्के लगाए.

फिलिप्स और कॉन्वे ने तीसरे विकेट के लिए 184 रन की साझेदारी की. ओपनर मार्टिन गुप्टिल (Martin Guptil) 23 गेंदों पर 34 जबकि टिम सेइफर्ट 13 गेंदों पर 18 रन बनाकर आउट हुए. विंडीज की ओर से

ओशाने थॉमस, फेबिएन ऐलन और कीरोन पोलार्ड (Kieron Pollard) ने एक एक विकेट लिए.

विंडीज ने नियमित अंतराल पर विकेट खोए

239 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी विंडीज टीम ने नियमित अंतराल पर विकेट गंवाए. उसकी ओर कप्तान पोलार्ड ने सबसे अधिक 28 रन बनाए जबकि शिमरोन हेटमेयर ने 25 वहीं कीमो पॉल ने नाबाद 26 रन का योगदान दिया. मायर्स ने 20 और ऐलन ने 15 रन बनाए.

न्यूजीलैंड की ओर से के जेमीसन और मिशेल सैंटनर ने 2-2 विकेट चटकाए. सीरीज का तीसरा और अंतिम टी20 30 नवंबर को माउंट मानुगई में खेला जाएगा.