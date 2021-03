New Zealand vs Bangladesh, 1st T20I: न्यूजीलैंड-बांग्लादेश के बीच 28 मार्च को हैमिल्टन में पहला टी20 मैच खेला गया, जिसमें न्यूजीलैंड ने 66 रन से जीत दर्ज की. इसी के साथ मेजबान टीम ने 3 मुकाबलों की सीरीज में 1-0 से लीड बना ली है. Also Read - New Zealand vs Bangladesh, 3rd ODI: आखिरी ओवर में 17 रन की दरकार, 'बाउंड्री की हैट्रिक' लगाकर Daryl Mitchell ने पूरी की पहली ODI सेंचुरी, देखें वीडियो

मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने 3 विकेट खोकर 210 रन बनाए. न्यूजीलैंड को खाता खुलते ही फिन एलन (0) के रूप में पहला झटका लगा. इसके बाद मार्टिन गप्टिल ने डेवोन कॉन्वे के साथ दूसरे विकेट के लिए अर्धशतकीय साझेदारी की. गप्टिल ने 35 रन की पारी खेली. Also Read - New Zealand vs Bangladesh, 3rd ODI: ट्रेंट बोल्ट ने लपका 'सुपरमैन कैच', सोशल मीडिया पर Viral हुआ वीडियो

यहां से कॉन्वे ने विल यंग के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 105 रन की पार्टनरशिप कर न्यूजीलैंड को मजबूत स्थिति में ला दिया. यंग ने 30 गेंदों में 6 बाउंड्री की मदद से 53 रन की पारी खेली. Also Read - New Zealand vs Bangladesh, 3rd ODI: बांग्लादेश को 164 रन से रौंदकर न्यूजीलैंड ने किया क्लीन स्वीप

An unbeaten 92 by Devon Conway helps @BLACKCAPS to an impressive 210/3🤝 #NZvBAN | https://t.co/Z8FuKeYU7x pic.twitter.com/sYVuzMLocq

मजबूत साझेदारियों का सिलसिला यहीं नहीं रुका. विल यंग ने चौथे विकेट के लिए ग्लेन फिलिप (24 नाबाद) के साथ 52 रन जुटाए. दोनों बल्लेबाज नाबाद रहे. कॉन्वे ने 52 बॉल में 11 चौकों 3 छक्कों की मदद से 92 रन की नॉट आउट पारी खेली. विपक्षी टीम की ओर से नसूम अहमद ने 2, जबकि मेहदी हसन ने 1 शिकार किया.

विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए बांग्लादेश ने महज 44 रन तक अपने 4 विकेट गंवा दिए. इसके बाद आठवें ओवर में ईश सोढ़ी ने कप्तान महमुदुल्लाह (11) और अफीफ हुसैन को लगातार गेंदों पर आउट किया, लेकिन खुद हैट्रिक से महरूम रह गए.

New Zealand win 👏

Sodhi and Ferguson’s terrific bowling performance guides them to a 66-run victory in the first T20I.#NZvBAN | https://t.co/Z8FuKeYU7x pic.twitter.com/NCQl666sh0

— ICC (@ICC) March 28, 2021