New Zealand vs Bangladesh, 1st T20I: न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को हैमिल्टन में खेले गए पहले टी20 मैच में 66 रन से मात देकर सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है. मुकाबले में मार्टिन गप्टिल ने 27 गेंदों में 3 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 35 रन की पारी खेली, जिसके साथ वह खास मुकाम पर पहुंच गए. Also Read - New Zealand vs Bangladesh, 1st T20I: डेवोन कॉन्वे ने तूफानी पारी में जड़ी 14 बाउंड्री, NZ ने बनाई सीरीज में लीड

मार्टिन गप्टिल अब T20I में सर्वाधिक रन बनाने के मामले में रोहित शर्मा (2864) को पीछे छोड़ चुके हैं. गप्टिल ने 96 पारियों में अब तक 7 बार नाबाद रहते हुए 2874 रन बनाए हैं. वहीं विराट कोहली (3159) टॉप पर हैं. Also Read - विवाद के बीच BCCI का बड़ा फैसला, IPL से हटाया 'सॉफ्ट सिग्नल नियम'

T20I में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज- Also Read - माइकल वॉन: रक्षात्‍मक बल्‍लेबाजी कर रही है टीम इंडिया, आखिरी 10 ओवर में आती है रन बनाने की याद

3159 – विराट कोहली

2874 – मार्टिन गप्टिल

2864 – रोहित शर्मा

2346 – एरोन फिंच

2335 – शोएब मलिक

वहीं मार्टिन गप्टिल न्यूजीलैंड के लिए 100 अंतर्राष्ट्रीय टी20 मैच खेलने वाले दूसरे क्रिकेटर बन गए हैं. उनसे पहले रॉस टेलर (102 मैच) यह कारनामा कर चुके हैं.