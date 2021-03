New Zealand vs Bangladesh, 2nd ODI: बांग्लादेश-न्यूजीलैंड के बीच क्राइस्टचर्च में 23 मार्च को दूसरा वनडे मैच खेला जा रहा है, जिसमें मेहमान टीम ने न्यूजीलैंड को जीत के लिए 272 रन की टारगेट दिया है. बांग्लादेश की पारी के दौरान ऐसा शानदार रन आउट देखने को मिला, जिसने सभी क्रिकेट फैंस को काफी प्रभावित किया. Also Read - NZ vs BAN, 1st ODI: ट्रेंट बोल्‍ट की आंधी के सामने बांग्‍लादेश पस्‍त, न्‍यूजीलैंड ने 29 ओवर पहले जीता मैच

दरअसल सलामी बल्लेबाज तमीम इकबाल को जेम्स नीशाम ने रन आउट किया. इस दौरान नीशाम ने शानदार ‘फुटबॉल स्किल’ दिखाई और बाएं पैर से गेंद को किक करते हुए सीधे स्टंप पर हिट कर दिया. इसी के साथ खतरनाक फॉर्म में नजर आ रहे तमीम इकबाल 78 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, जो बांग्लादेश की पारी का सर्वोच्च स्कोर रहा. Also Read - New Zealand vs Bangladesh, T20I: बांग्लादेश को बड़ा झटका, T20 सीरीज में नहीं खेलेंगे Tamim Iqbal

Tamim Iqbal’s 78 is his highest ever ODI score against New Zealand. Also Read - BAN vs WI: रोमांचक टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज ने बांग्लादेश को हराकर टेस्ट सीरीज में 2-0 से किया क्लीन स्वीप

It took a tidy bit of footwork from @JimmyNeesh to run the @BCBtigers skipper out.#NZvBAN | https://t.co/m0Fl9IQFxE pic.twitter.com/Vp9TkwT8By

— ICC (@ICC) March 23, 2021