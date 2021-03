New Zealand vs Bangladesh, 2nd T20I: न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को दूसरे टी20 मैच में डकवर्थ/लुईस नियम के तहत 28 रन से मात देकर 3 मुकाबलों की सीरीज पर 2-0 से कब्जा जमा लिया. बारिश से बाधित इस मुकाबले में काफी ड्रामा देखने को मिला. Also Read - New Zealand vs Bangladesh, 2nd T20I: बारिश ने बिगाड़ा Bangladesh का खेल , New Zealand ने सीरीज पर जमाया कब्जा

न्यूजीलैंड ने अपनी पारी के दौरान 17.5 ओवर में 5 विकेट खोकर 173 रन बना लिए थे. इसके बाद बारिश के चलते मैच को रोकना पड़ा. जब मुकाबला दोबारा शुरू हुआ, तो बांग्लादेश बल्लेबाजी के लिए उतरा. मेहमान टीम ने 1.3 ओवर में बगैर किसी नुकसान के 12 रन बना लिए थे, लेकिन दोनों टीमों को ही टारगेट का कुछ अता-पता नहीं था. Also Read - New Zealand vs Bangladesh, 1st T20I: मार्टिन गप्टिल ने रोहित शर्मा को पछाड़ा, T20I में सर्वाधिक रन बनाने वाले नंबर-2

इसके बाद खेल रोका गया. अंपायर्स ने आपस में काफी देर बातचीत की और समय पश्चात् टारगेट को लेकर आधिकारिक घोषणा की गई. बांग्लादेश को 16 ओवरों में जीत के लिए 170 रन का लक्ष्य दिया गया, जिसे हासिल करने में बांग्लादेश नाकाम रहा. Also Read - New Zealand vs Bangladesh, 1st T20I: डेवोन कॉन्वे ने तूफानी पारी में जड़ी 14 बाउंड्री, NZ ने बनाई सीरीज में लीड

Right and now we can play. 170 confirmed as what Bangladesh will need to win from 16 overs. Play returns at McLean Park. #NZvBAN pic.twitter.com/dIz2XWpNR7

— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) March 30, 2021