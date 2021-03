New Zealand vs Bangladesh, 2nd T20I: न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को वर्षा से बाधित दूसरे टी20 मैच में 28 रन से मात दी. इसी के साथ न्यूजीलैंड ने 3 मुकाबलों की सीरीज पर कब्जा जमा लिया है. अब 1 अप्रैल को खेले जाने वाले अंतिम मुकाबले में बांग्लादेश सम्मान बचाने उतरेगा. Also Read - New Zealand vs Bangladesh, 1st T20I: मार्टिन गप्टिल ने रोहित शर्मा को पछाड़ा, T20I में सर्वाधिक रन बनाने वाले नंबर-2

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने 17.5 ओवर में 5 विकेट खोकर 173 रन बनाए. न्यूजीलैंड की ओर से ग्लेन फिलिप्स ने 31 गेंदों में 7 बाउंड्री की मदद से 58 रन की पारी खेली. उनके अलाला डेरेल मिचेल ने नाबाद 34 रन बनाए. विपक्षी टीम की ओर से मेहदी हसन को 2, जबकि तस्कीन अहमद, सैफुद्दीन और शोरिफुल इस्लाम को 1-1 विकेट हाथ लगा.

बारिश के चलते बांग्लादेश को डकवर्थ/लुईस नियम के तहत 16 ओवरों में 170 रन का संशोधित लक्ष्य दिया गया. इसके जवाब में बांग्लादेश को महज 13 के स्कोर पर लिटन दास के रूप में पहला झटका लगा. दास महज 6 रन बनाकर पवेलियन लौटे.

इसके बाद मोहम्मद नईम ने सौम्य सरकार के साथ दूसरे विकेट के लिए 81 रन की साझेदारी की. सरकार ने 27 बॉल में 3 छक्कों और 5 चौकों की मदद से 51 रन की तूफानी पारी खेली. उनके अलावा मोहम्मद नईम ने 3 गेंदों में 38 रन बनाए.

एडम मिल्ने ने पारी के 14वें ओवर में महमदुल्लाह (21) और अफीफ हुसैन (2) को आउट कर बांग्लादेश से जीत छीन ली. बांग्लादेश 16 ओवरों में 7 विकेट खोकर 142 रन ही बना सका. न्यूजीलैंड की ओर से टीम साऊदी, हमीश बैन्नेट और एडम मिल्ने ने 2-2 शिकार किए. उनके अलावा ग्लेन फिलिप्स को 1 विकेट हाथ लगा.