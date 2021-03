New Zealand vs Bangladesh, 3rd ODI: न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश के खिलाफ वेलिंग्टन में खेले गए तीसरे वनडे मैच में 164 रन से विशाल जीत दर्ज की. इसी के साथ मेजबान टीम ने 3 मुकाबलों की सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप कर लिया. Also Read - New Zealand vs Bangladesh, 3rd ODI: ट्रेंट बोल्ट ने लपका 'सुपरमैन कैच', सोशल मीडिया पर Viral हुआ वीडियो

न्यूजीलैंड की पारी के दौरान एक रोमांचक क्षण भी देखने को मिला. अपना तीसरा वनडे मैच खेल रहे डेरिल मिशेल का निजी स्कोर आखिरी ओवर से पहले 83 रन था. उन्होंने 50वें ओवर में 17 रन बनाकर अपना शतक पारी की आखिरी गेंद पर पूरा किया. Also Read - New Zealand vs Bangladesh, 3rd ODI: बांग्लादेश को 164 रन से रौंदकर न्यूजीलैंड ने किया क्लीन स्वीप

डेरिल मिशेल ने मुस्तफिजुर रहमान को पहली तीन गेंद पर चौके लगाए. पारी की आखिरी गेंद पर अपने वनडे करियर का पहला शतक जड़ने के लिए मिशेल को 2 रन की दरकार थी. उन्होंने इस लास्ट बॉल पर तेजी से डबल चुराकर सेंचुरी पूरी की. इस दौरान वह रन आउट होने से बाल-बाल बचे भी. इस दौरान दक्षिण अफ्रीका मूल के कोंवे ने 126 रन बनाए और मिशेल के साथ रिकॉर्ड 159 रन की साझेदारी की. Also Read - New Zealand vs Bangladesh, 2nd ODI: कप्तान Tom Latham ने जड़ा शतक, NZ का सीरीज पर कब्जा

Daryl Mitchell was fortunate not to be run out on 99 #NZvBAN pic.twitter.com/yZ46lmSmnN — ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) March 26, 2021

बता दें कि डेवोन कॉन्वे और हरफनमौला डेरिल मिशेल के शतकों की मदद से न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को तीसरे वनडे मैच में 164 रन से हराकर शृंखला 3-0 से जीत ली. कॉन्वे-मिशेल के दम साउथ अफ्रीका ने निर्धारित 50 ओवरों में 6 विकेट खोकर 318 रन बनाए.

कॉन्वे ने 110 गेंदों में 17 चौकों की मदद से 126, जबकि मिशेल ने 92 बॉल में नाबाद 100 रन की पारी खेली. कॉन्वे ने किसी भी प्रारूप में यह पहला शतक बनाया. इससे पहले उनका सर्वोच्च स्कोर नाबाद 99 रन था, जो उन्होंने आस्ट्रेलिया के खिलाफ फरवरी में बनाया था.

New Zealand win by 164 runs! 🇳🇿@JimmyNeesh takes his second ODI five-wicket haul as the @BLACKCAPS finish off @BCBtigers to win the ODI series 3-0.#NZvBAN | https://t.co/tlCBNXSwTR pic.twitter.com/dfpixn7y8W — ICC (@ICC) March 26, 2021

बांग्लादेश की टीम 43वें ओवर में 154 रन पर आउट हो गई. एक समय उसके तीन विकेट 26 रन पर गिर गए थे. महमूदुल्लाह 76 रन बनाकर नाबाद रहे. न्यूजीलैंड के लिये जिमी नीशाम ने कैरियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 27 रन देकर पांच विकेट लिए.