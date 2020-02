न्यूजीलैंड के खिलाफ वेलिंगटन में हो रहे टेस्ट मैच से पहले भारतीय टीम मैनेजमेंट के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि प्लेइंग इलेवन में ऋद्धिमान साहा और रिषभ पंत में से किसे विकेटकीपर बल्लेबाज की जगह दे। टॉस के बाद प्लेइंग इलेवन का ऐलान करते हुए कप्तान विराट कोहली ने बताया कि साहा इस मैच में नहीं खेल रहे हैं और पंत विकेटकीपिंग का जिम्मा संभालेंगे। हालांकि क्रिकेट फैंस को ये बात पसंद नहीं आई।

प्लेइंग इलेवन का ऐलान होने के साथ ही फैंस ने ट्विटर पर प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया। फैंस ने टीम मैनेजमेंट को याद दिलाया कि कुछ समय पहले कप्तान कोहली और कोच रवि शास्त्री ने ये बयान दिया था कि टेस्ट क्रिकेट में साहा ही उनके नंबर एक विकेटकीपर होंगे, इसके बावजूद पंत को वेलिंगटन टेस्ट में मौका दिया गया।

बता दें कि पंत, जिन्हें ही चयनकर्ता एमएसके प्रसाद ने सीमित ओवर फॉर्मेट का नंबर एक विकेटकीपर बल्लेबाज घोषित किया था, वो न्यूजीलैंड दौरे पर हुई वनडे और टी20 सीरीज में नहीं खेले थे। पूरे दौरे में एक भी मैच ना खेलने के बाद पंत को सीधा टेस्ट सीरीज में मौका दे दिया गया।

साहा के प्लेइंग इलेवन से बाहर होने से निराश क्रिकेट कमेंटेटर हर्षा भोगले ने ट्वीट किया, “अभी उठा और देखा कि साहा को बाहर कर दिया गया। हमने भारत में मौजदू हर युवा कीपर को ये बोल दिया है कि विकेट के पीछे अच्छा बनने की कोशिश भी ना करें और इसके बजाय सारा ध्यान विकेट के आगे रन जुटाने में लगाएं। निराशाजनक।”

Just up and see Saha is left out. We have just told every young keeper in India not to bother becoming the best in the world behind the stumps and instead focus on getting a few more runs in front of them. Disappointed. — Harsha Bhogle (@bhogleharsha) February 21, 2020

Don’t get me wrong. This isn’t about Pant. Just think in tests you pick your best five batsmen, best four bowlers, best keeper and think about a secondary skill for number six, if at all. I hope he does well because he is a gifted young player but feel for Saha. #Lastword. https://t.co/OJwatdbLeb — Harsha Bhogle (@bhogleharsha) February 21, 2020

I don’t mind Rishab Pant over Saha in away Tests. His ‘keeping is good enough, and in a Test, having a batter who can change the course of the match at no. 6 gives you more wins. Let’s see how he goes Feel for Saha, of course. — Snehal Pradhan (@SnehalPradhan) February 21, 2020

Pant vs Saha. Why is the Indian management so painfully boneheaded at times that they cannot see that a specialist is required for a specialist position ? Who’s decision would this be, Kohli or Shastri’s ? It beggars belief and is an insult to a fine technician like Saha’s work — CEagle (@CEagles12) February 21, 2020

Saha was unlucky to get injured initially after which Pant got his chances and made most of it. Pant was unlucky to get dropped when he wasn’t performing in shorter formats and Saha was fit again. Saha is unlucky to get dropped now when he hasn’t done anything wrong. #NZvIND — Score Kya Hua? (Podcast) (@SKHPodcast) February 21, 2020