भारत और न्यूजीलैंड के बीच हैमिल्टन में खेला गया सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच यकीनन साल 2020 का अब तक का सबसे रोमांचक मैच बन गया है। सेडन पार्क में खेले गए इस मैच में टीम इंडिया दो बार हार के करीब पहुंची थी लेकिन पहली बार तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी और दूसरी बार रोहित शर्मा ने भारत को बचाया।

180 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड टीम के कप्तान केन विलियमसन ने शानदार बल्लेबाजी की और मेजबान टीम को जीत के बेहद करीब ले गए। लेकिन 19वें ओवर मोहम्मद शमी ने खेल का रुख बदल दिया। पहली गेंद पर रॉस टेलर से छक्का खाने के बाद शमी ने शानदार वापसी की और तीसरी गेंद पर सेट विलियमसन को आउट किया। आखिरी गेंद पर तब न्यूजीलैंड को जीत के लिए मात्र एक रन चाहिए था, तब शमी ने टेलर को बोल्ड तक मैच को सुपर ओवर तक पहुंचाया। जिससे टीम इंडिया को मैच जीतने का एक और मौका मिला।

जिसके बाद बाजी मारी रोहित शर्मा ने। सुपर ओवर में न्यूजीलैंड की ओर से बल्लेबाजी करने आई विलियमसन और गप्टिल की जोड़ी ने 17 रन बनाए और भारत के सामने जीत के लिए 18 रन का लक्ष्य रखा। भारत की ओर केएल राहुल और रोहित की जोड़ी टिम साउदी के खिलाफ बल्लेबाजी करने आई।

महेंद्र सिंह धोनी को पीछे छोड़ विराट कोहली ने हासिल किया बड़ा कीर्तिमान

ओवर की पहली गेंद पर दो रन लेने की कोशिश में रोहित रन आउट से बाल बाल बचे। अगली गेंद पर सिंगल लेकर उन्होंने राहुल को स्ट्राइक दी। तीसरी गेंद पर राहुल ने चौका लगाया और चौथी गेंद पर सिंगल के साथ स्ट्राइक वापस रोहित के पास आई।

भारत को जीत के लिए दो गेंदो में 10 रन की जरूरत थी जो कि टी20 क्रिकेट में असंभव तो नहीं लेकिन मुश्किल जरूर है। लेकिन हिटमैन रोहित ने इस मुश्किल को आसान बनाते हुए आखिरी दो गेंदो पर दो शानदार छक्के जड़े और भारत को मैच के साथ साथ सीरीज भी जिता दी।

मैच खत्म होने के बाद फैंस ने सोशल मीडिया पर रोहित की जमकर तारीफ की।

What an incredible win. Mohammad Shami exceptional to defend 2 of the last 4 balls in the main game and #RohitSharma showing once again why he is one of the most dangerous batsman in the world. A match to remember for a long long time #NZvIND pic.twitter.com/dkQQmQkwlU

— VVS Laxman (@VVSLaxman281) January 29, 2020