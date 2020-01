न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन टी20 मैचों में जीत हासिल कर सीरीज पर कब्जा करने के बाद भारतीय कप्तान विराट कोहली ने वादा किया था कि चौथे मैच के लिए बेंच पर बैठे खिलाड़ियों को प्लेइंग इलेवन को मौका दिया जाएगा। ऐसा हुआ भी और वेलिंगटन टी20 में नवदीप सैनी और वाशिंगटन सुंदर को जगह मिली। लेकिन फैंस को सबसे ज्यादा खुशी विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन के चयन पर हुई जिन्हें स्टार खिलाड़ी रोहित शर्मा की जगह सलामी बल्लेबाजी करने का मौका मिला।

वेलिंगटन टी20 के लिए भारतीय टीम मैनेजमेंट ने रोहित समेत तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी और ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा को आराम दिया। उनकी जगह सैमसन, सुंदर और सैनी को जगह मिली। प्लेइंग इलवेन में सैमसन के नाम का ऐलान होते ही फैंस ने ट्विटर पर जश्न का माहौल सा बना दिया।

#SanjuSamson included in the team

Mood of #rishabhpant right now #INDvNZ pic.twitter.com/NCWkxqtlCi

