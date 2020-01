ऑकलैंड टी20 (Auckland T20I) मुकाबले को भले ही भारत छह विकेट से जीतने में कामयाब रहा हाे, लेकिन न्‍यूजीलैंड के खिलाफ (India vs New Zealand) मैच के दौरान एक ऐसा वाक्‍या भी हुआ जो भारत के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है. ऑन फील्‍ड अंपायर मनीष पांडे की गलती पर ध्‍यान नहीं दे पाए. अन्‍यथा भारत पर पांच रनों की पेनल्‍टी भी लगाई जा सकती थी.

पढ़ें:- ऑकलैंड में बना इतिहास, पहली बार 5 बल्‍लेबाजों ने एक टी20 मैच में जड़े अर्धशतक

मैच में भारत की फिल्डिंग के दौरान मनीष पांडे मिडविकेट की दिशा में खड़े थे. मनीष पांडे गेंद को पकड़पाने से चूक गए और गेंद पीछे चली गई. मनीष पांडे में बल्‍लेबाजों को यह दर्शाया कि गेंद उन्‍होंने पकड़ ली है. उन्‍होंने गेंद को गेंदबाज जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) की तरफ फेंकने का इशारा किया. जबकि गेंद पीछे जा रही थी.

Should that be 5 penalty runs for fake fielding? #NZvIND pic.twitter.com/X6LZ1CPZ3h

— Michael Wagener (@Mykuhl) January 24, 2020