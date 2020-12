Latest Cricket News: डेब्यूटेंट तेज गेंदबाज जैकब डफी (Jacob Duffy) की धारदार गेंदबाजी के बाद विकेटकीपर बल्लेबाज टिम सेइफर्ट (Tim Seifert) की अर्धशतकीय पारी के दम पर न्यूजीलैंड ने सीरीज के पहले टी20 मैच में पाकिस्तान (New Zealand vs Pakistan,1st T20I) को 5 विकेट से हरा दिया. इस जीत से मेजबान कीवी टीम 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे हो गई है. Also Read - PCB से नाराज मोहम्मद आमिर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया; मैनेजमेंट पर लगाए गंभीर आरोप

पाकिस्तान की ओर से रखे गए 154 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड टीम ने 18.5 ओवर में 5 विकेट पर 156 रन बनाए. कीवी टीम की ओर से ओपनर सेइफर्ट ने 43 गेंदों पर 6 चौकों और एक छक्के की मदद से सर्वाधिक 57 रन की पारी खेली जबकि मार्क चैपमैन (Mark Chapman) ने 20 गेंदों पर 34 रन बनाए. ग्लेन फिलिप 18 गेंदों पर 23 रन बनाकर आउट हुए.

जेम्स नीशम 15 रन बनाकर नाबाद पवेलियन लौटे वहीं कप्तान मिचेल सैंटनर ने नाबाद 12 रन की पारी खेली. पाकिस्तान की ओर से हैरिस रउफ ने सबसे अधिक 3 जबकि शाहीन आफरीदी ने 2 विकेट निकाले.

इससे पहले पाकिस्तान के कप्तान शादाब खान (Shadab Khan) ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया. शादाब का पहले बल्लेबाजी का फैसला उस समय गलत साबित होता हुआ दिखा जब पाक टीम 39 रन के कुल पर अपने 5 विकेट गंवा चुकी थी.

इसके बाद शादाब ने पारी को संभालने की कोशिश की. शादाब ने 32 गेंदों पर 42 रन की पारी खेली जबकि फहीम अशरफ ने 31 रन की पारी खेली. इमाद वसीम ने 19 वहीं खुशदिल शाह ने 16 रन बनाए. शाहीन आफरीदी 10 रन बनाकर नाबाद लौटे. न्यूजीलैंड की ओर से करियर का पहला टी20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले डफी ने अपने चार ओवर के स्पैल में 33 रन देकर 4 विकेट निकाले वहीं स्कॉट कुगेलिन ने 4 ओवर में 27 रन खर्च कर 3 विकेट चटकाए.

सीरीज का दूसरा टी20 20 दिसंबर को हैमिल्टन में खेला जाएगा.