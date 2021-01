न्‍यूजीलैंड के क्राइस्‍टचर्च में जारी टेस्‍ट सीरीज (New Zealand vs Pakistan) के दूसरे मुकाबले में मेहमान पाकिस्‍तान की टीम पहले दिन का खेल खत्‍म होने तक 297 रन बनाकर ऑलआउट हो गई. काइल जैमीसन (Kyle Jamieson) ने पांच विकेट हॉल अपने नाम किया. वहीं ट्रेंट बोल्‍ट और टिम साउदी को भी दो-दो विकेट मिले.

पाकिस्‍तान की तरफ से सर्वाधिक रन अजहर अली ने बनाए. उन्‍होंने 172 गेंदों का सामना किया और 93 रन बनाए. इस मैच में बाबर आजम की जगह कप्‍तानी कर रहे मोहम्‍मद रिजवान ने 61 रन की पारी खेली. Also Read - 'Justin Langer ने सलामी बल्‍लेबाजी के लिए पूछा था, मैं Tim Paine की जगह विकेटकीपिंग भी कर सकता हूं'

न्‍यूजीलैंड के (New Zealand vs Pakistan)कप्‍तान केन विलियमसन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया. उन्‍हका ये फैसला सही साबित हुआ क्‍योंकि महज 83 रन पर ही पाकिस्‍तान के चार बल्‍लेबाज पवेलियन लौट चुके थे. Also Read - India vs Australia: चौथे टेस्ट के लिए ब्रिसबेन नहीं जाना चाहती है टीम इंडिया; खतरे में पड़ी सीरीज

सलामी बल्‍लेबाज शान मसूद अपना खाता तक नहीं खोल पाए. हैरिस सोहेल एक और फवाद आलम दो रन बनाकर आउट हुए. सस्‍ते में चार विकेट गिरने के बाद अजहर अली ने कप्‍तान रिजवान के साथ मिलकर पारी को संभाने का प्रयास किया. Also Read - बायो बबल उल्लंघन विवाद में खिलाड़ियों के पक्ष में उतरी बीसीसीआई; कहा- ये टीम पर दबाव बनाने का 'बुरा तरीका'

Stumps in Christchurch 🏏

Trent Boult picks up the last wicket to bowl Pakistan out for 297!

Who impressed you the most today?#NZvPAK scorecard: https://t.co/eVFtwym5wg pic.twitter.com/iqGiW4S0L0

— ICC (@ICC) January 3, 2021