NZ vs PAK Test Series: New Zealand's 13-man squad Test Series against Pakistan न्यूजीलैंड क्रिकेट ने पाकिस्तान के खिलाफ आगामी 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए अपनी 13 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है. सीरीज का पहला टेस्ट मैच 26 दिसंबर बॉक्सिंग डे से माउंटमानुगई में खेला जाएगा.

टेस्ट सीरीज के लिए न्यूजीलैंड टीम में स्पिनर मिचेल सैंटनर (Mitchell Santner) की वापसी हुई है जबकि एजाज पटेल (Ajaz Patel) को टीम से बाहर कर दिया गया है. हाल में बच्ची के पिता बने कप्तान केन विलियमसन (Kane Williamson) की टीम में वापसी हुई है जो वेस्टइंडीज के खिलाफ संपन्न टेस्ट सीरीज में नहीं खेल पाए थे. डेरिल मिचेल (Daryl Mitchell ) को चोटिल कॉलिन डी ग्रैंडहोम (Colin de Grandhomme) की जगह कवर के रूप में टीम में जगह दी गई है.

कॉलिन डी ग्रैंडहोम टखने की चोट के कारण विंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में नहीं खेल पाए थे. टेस्ट सीरीज से पहले न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज खेली गई थी जिसमें मेजबान कीवी टीम ने पाकिस्तान का क्लीन स्वीप किया था.

न्यूजीलैंड की 13 सदस्यीय टीम इस प्रकार है:

केन विलियमसन (कप्तान), टॉम ब्लंडेल, ट्रेंट बोल्ट, काइल जेमीसन, टॉम लैथम, डेरिल मिचेल, हेनरी निकोल्स, मिचेल सैंटनर, टिम साउदी, रॉस टेलर, नील वेगनर, बीजे वाटलिंग (विकेटकीपर), विल यंग.