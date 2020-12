New Zealand vs West Indies 1st Test: वेस्टइंडीज के बल्लेबाज जर्मेन ब्लैकवुड (Jermaine Blackwood) और अल्जारी जोसफ (Alzarri Joseph) ने न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के पहले टेस्ट के तीसरे दिन गजब का जज्बा दिखाया. फॉलोऑन खेलने पर मजबूर मेहमान विंडीज टीम के लिए ब्लैकवुड और जोसफ ने 7वें विकेट के लिए नाबाद शतकीय साझेदारी कर शनिवार को न्यूजीलैंड टीम के पारी के अंतर से जीत दर्ज करने की राह में बाधा खड़ी कर दी. Also Read - New Zealand vs West Indies, 1st Test: विलियमसन शतक के करीब, लैथम चूके, पहले दिन मेजबान टीम रही हावी

न्यूजीलैंड पारी से जीत की ओर बढ़ रही थी जब कप्तान केन विलियमसन (Kane Williamson) ने 381 रन की बढत लेने के बाद मेहमान टीम को फॉलोआन खेलने भेजा. न्यूजीलैंड के पहली पारी के सात विकेट पर 519 रन (घोषित) के जवाब में वेस्टइंडीज टीम 138 रन पर आउट हो गई थी.

वेस्टइंडीज ने दूसरी पारी के छह विकेट भी 86 रन पर गंवा दिए और लग रहा था कि वह एक ही दिन में दो बार आउट होने वाली टेस्ट इतिहास में पांचवीं टीम बन जाएगी. विकेटकीपर शेन डोरिच ऊंगली में फ्रेक्चर के कारण बल्लेबाजी के लिए नहीं उतर सकते थे यानी वेस्टइंडीज के पास नौ ही विकेट हैं.

ऐसे में ब्लैकवुड और जोसेफ ने 107 रन की नाबाद साझेदारी की. न्यूजीलैंड अभी भी 185 रन से आगे है लेकिन इस जोड़ी ने उसका जीत का इंतजार लंबा कर दिया और वेस्टइंडीज को और शर्मिंदगी से बचाया.

ब्लैकवुड 80 रन बनाकर खेल रहे हैं जिसमें नौ चौके और दो छक्के शामिल हैं. वहीं जोसेफ ने नाबाद 59 रन बना लिए हैं . दोनों ने आक्रामक खेल दिखाते हुए सौ रन की साझेदारी 111 गेंद में पूरी की.