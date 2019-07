भारत और न्यूजीलैंड के बीच सेमीफाइनल मुकाबला शुरू हो गया है. न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. भारत ने टीम में एक बदलाव किया है. कुलदीप यादव की जगह युजवेंद्र चहल को लिया है. इसका मतलब है कि रविंद्र जडेजा टीम में जगह बनाए रखने में सफल रहे हैं.

कुछ ही देर पहले ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम के ऊपर छाए घने काले बादलों ने मैच को लेकर ओहापोह की स्थिति बनी हुई थी. गौरतलब है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच विश्वकप का लीग मुकाबला भी बारिश के कारण नहीं खेला जा सका था.

#CWC19 New Zealand win the toss and opt to bat first against India in the first semi-final. #INDvNZ pic.twitter.com/NtETkBggch

— ANI (@ANI) July 9, 2019