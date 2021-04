New Zealand Women vs Australia Women, 1st ODI: ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम ने न्यूजीलैंड को पहले वनडे मैच में मात देकर इतिहास रच दिया है. 4 अप्रैल को माउंट मौंगानुई में खेले गए 3 मुकाबलों की सीरीज के शुरुआती मैच में ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट से जीत दर्ज की. ये ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम की वनडे फॉर्मेट में लगातार 22वीं जीत रही. Also Read - New Zealand Women vs Australia Women, 1st ODI: करियर का पहला अंतर्राष्ट्रीय शतक चूकीं Lauren Down, ऑस्ट्रेलिया ने बनाई सीरीज में लीड

बता दें कि इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम ने अपने देश की पुरुष टीम के विश्व रिकॉर्ड को तोड़ दिया है. ऑस्ट्रेलियाई पुरुष टीम के नाम लगातार 21 वनडे मैच जीतने का रिकॉर्ड था, जो कारनामा उसने 11 जनवरी 2003 से 24 मई 2003 के बीच किया था. वहीं महिला टीम ने 12 मार्च 2018 से 4 अप्रैल 2021 के बीच एक भी मैच नहीं हारा.