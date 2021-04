New Zealand Women vs Australia Women, 2nd ODI: ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम (Australia Women Cricket Team) ने न्यूजीलैंड (New Zealand Women Cricket Team) को दूसरे वनडे मैच में 71 रन से मात दी. इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया ने 3 मुकाबलों की शृंखला पर 2-0 से कब्जा जमा लिया है. इसी के साथ ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम ने लगातार 23वें वनडे मैच अपने नाम कर लिया है, जो विश्व रिकॉर्ड है. सीरीज का अंतिम मुकाबला 10 अप्रैल को खेला जाना है. Also Read - विराट कोहली, हाशिम आमला से आगे निकले बाबर आजम; सबसे तेज 13 वनडे शतक जड़ने वाले पुरुष क्रिकेटर बने