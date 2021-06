न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज डेवन कॉन्वे (Devon Conway) अपने पदार्पण टेस्ट में शतक जड़कर पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली (Sourav Ganguly) के डेब्यू टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। Also Read - England vs New Zealand, 1st Test: Devon Conway ने डेब्यू टेस्ट में रच दिया इतिहास, कभी ना हुआ था ऐसा

कॉन्वे ने लॉडर्स के मैदान पर खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के पहले दिन बुधवार को इंग्लैंड के खिलाफ अपने डेब्यू टेस्ट में नाबाद 136 रनों की पारी खेली। उनसे पहले गांगुली ने 1996 में इंग्लैंड दौरे के दौरान लॉडर्स में अपने डेब्यू टेस्ट के दौरान 131 रनों की पारी खेली थी। Also Read - मुझे Sourav Ganguly को मनाने में 10 दिन लगे, किरण मोरे ने बताई MS Dhoni के डेब्‍यू की कहानी

कॉन्वे और गांगुली के अलावा चार अन्य बल्लेबाज भी लॉडर्स में अपने डेब्यू टेस्ट में शतक लगा चुके हैं। कॉन्वे लॉर्डस के ऐतिहासिक मैदान पर अपने डेब्यू मैच में शतक जड़ने वाले तीसरे विदेशी बल्लेबाज बने। उनसे पहले हैरी ग्राहम (1893) और सौरव गांगुली (1996) ये कारनामा कर चुके हैं। Also Read - 'सौरव गांगुली को राज्‍य संघों को करना होगा बाध्‍य, वो घरेलू क्रिकेटर्स को दिलाएं ये विशेष सुविधा'

कॉन्वे ने पहले दिन के खेल समाप्त होने के बाद कहा, “ये मेरे लिए बहुत शानदार पल है। मैं अपने टेस्ट करियर की इससे बेहतर शुरूआत के बारे में सोच भी नहीं सकता था। मेरा न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन के साथ कुछ दिन पहले बात हुई था और मैंने उनसे पूछा कि ऑनर्स बोर्ड में होना कैसा लगता है? और पहली बात उसने मुझसे कही थी ‘अब आप जानते हैं।”

