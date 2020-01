न्यूजीलैंड के बल्लेबाज लियो कार्टर ने एक ओवर में छह छक्के लगाकर पूर्व भारतीय स्टार क्रिकेटर युवराज सिंह समेत कई दिग्गजों की बराबरी कर ली है। कार्टर एक ओवर में छह छक्के लगाने वाले दुनिया के सातवें बल्लेबाज बन गए हैं।

कार्टर ने ये रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के घरेलू टूर्नामेंट टी20 सुपर स्मैश के दौरान बनाया। उन्होंने अपनी टीम कैंटरबुरी किंग्स के लिए खेलते हुए नॉर्दन नाइट्स के खिलाफ मैच में ये कारनामा किया।

25 साल के बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने बाएं हाथ के स्पिनर एंटोन देवसिच के ओवर में छह छक्के जड़े। कार्टर की 29 गेंदो पर खेली 70 रनों की नाबाद पारी के दम पर कैंटरबुरी ने हेग्ले ओवल मैदान पर खेले गए इस मैच में नार्दन नाइट्स के खिलाफ 7 विकेट से जीत हासिल की।

Devcich to Leo carter

6 sixes in an over

amazing innings while chasing 220. pic.twitter.com/tUUZo5BUNe

