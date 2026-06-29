भूकंप के बाद वेनेजुएला का सूरत-ए-हाल देखकर नेमार बोले- मेरा दिल बैठ गया, दान कर दी बड़ी रकम

ब्राजील के स्टार फुटबॉलर नेमार ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप पर दुख जताया है. उन्होंने भूकंप के बाद सामने आ रहीं तस्वीरों पर कहा कि यह मंजर देख मेरा दिल बैठ गया. इस स्टार खिलाड़ी ने राहत और बचाव कार्यों के लिए ढाई लाख अमेरिकी डॉलर दान दिए हैं.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/sports-hindi/neymar-donates-2-5-lakh-us-dollar-for-venezuela-earthquake-says-my-heart-goes-out-8460669/ Copy

वेनेजुएला में आए भूकंप पर नेमार ने जताया दुख @बाईं तस्वीर- PTI, दाईं- (तस्वीर @Xinhua से IANS द्वारा)

वेनेजुएला में बुधवार की शाम को लगे थे भूकंप के दो जोददार झटके

भूकंप के इन दो झटकों से दहला वेनेजुएला जानमाल का भारी नुकसान

यहां राहत और बचाव कार्यों के लिए ब्राजील के फुटबॉल स्टार नेमार ने 2.5 लाख अमेरिकी डालर किए दान

ब्राजील का पड़ोसी देश है वेनेजुएला, नेमार बोले- यहां का हाल देख सहम गया हूं

ब्राजील के पड़ोसी देश वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हर कोई सहम गया है. इससे ब्राजील के फुटबॉल स्टार नेमार भी दुखी और चिंतित हुए हैं. इस स्टार फुटबॉलर ने कहा कि इस हादसे को देखकर मेरा दिल बैठ गया. वेनेजुएला की न्यूज वेबसाइट एलसुमारियो.कॉम ने इस रिपोर्ट के मतुाबिक, इस स्टार खिलाड़ी ने यहां राहत और बचाव कार्यों में मदद के उद्देश्य से 2.5 लाख अमेरिकी डॉलर (करीब 2.36 करोड़ रुपये) दान में दिए हैं.

भूकंप के दो बड़े झटकों से दहला वेनेजुएला

बता दें वेनेजुएला में बुधवार की शाम को एक के बाद एक भूकंप के दो तेज झटके लगे थे, जिससे जान-माल का भारी नुकसान हुआ है. रिक्टर स्केल पर भूकंप के इन दो झटकों की तीव्रता क्रमश: 7.5 और 7.2 थी, जिससे वेनेजुएला समेत देश के कई शहरों ने बड़ी-बड़ी इमारते ढह गईं. बता दें वेनेजुएला ब्राजील का पड़ोसी देश है. इसकी दक्षिण-पूर्वी सीमाएं, ब्राजील की उत्तर पश्चिमी सीमाओं से जुड़ी हुई हैं.

1500 के करीब पहुंचा मरने वालों का आंकड़ा

सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक अब तक यहां मरने वालों का आंकड़ा 1450 को पार कर गया है, जबकि 3238 लोग घायल हैं. यहां राहत और बचाव का कार्य अभी जारी है, वहीं अब तक करीब 3200 परिवारों के बेघर होने की खबर है. बताया जा रहा है कि इस भूकंप के बाद बड़ी संख्या में लोग गुमशुदा हैं और आशंका जताई जा रही है कि मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है.

फुटबॉल स्टार नेमार ने दान किए ढाई लाख अमेरिकी डॉलर

एलसुमारियो.कॉम ने अपनी रिपोर्ट में बताया है, नेमार द्वारा दान किए गए 2.5 अमेरिकी डॉलर के इस फंड का इस्तेमाल प्रभावित लोगों को तत्काल दी जाने वाले राहत कार्यों में किया जाएगा, जिसमें आपातकाल सुविधाएं, भोजन की आपूर्ति, पीने का पानी, मेडिकल राहत और अस्थाई शेल्टर्स के लिए किया जाएगा.

वेनेजुएला का यह हाल देख बैठ गया नेमार का दिल

अल सुमारियो.कॉम ने नेमार के हवाले कहा, ‘वेनेजुएला के लोगों का हाल जानकर मेरा दिल बैठ गया.’ उन्होंने कहा कि इस योगदान से प्रभावित परिवारों को इस मुश्किल घड़ी से निपटने में कुछ राहत और ताकत मिलेगी. बता दें नेमार इस वक्त फीफा वर्ल्ड कप में ब्राजील के साथ हैं. ब्राजील की टीम इस फीफा वर्ल्ड कप में ग्रुप C का हिस्सा था, जहां वह 1 ड्रॉ और 2 जीत के साथ राउंड ऑफ 32 में पहुंच गई है. टूर्नामेंट के इस दूसरे और नॉकआउट राउंड में वह आज शाम (भरातीय समयानुसार) जापान के खिलाफ मैदान पर उतरेगी.

2000 इंटरनेशनल रेस्क्यू वर्कर्स मदद के लिए पहुंचे

संयुक्त राष्ट्र के मानवीय मामलों के प्रमुख टॉम फ्लेचर के अनुसार, यहां राहत और बचाव कार्यों में मदद के लिए करीब 2000 इंटरनेशनल रेस्क्यू वर्कर्स पहुंच गए हैं. वे सभी प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्यों में जुटे हैं.