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Neymar Got Injured Ahead To Fifa World Cup 2026

FIFA World Cup 2026 शुरू होने से पहले ब्राजील को झटका, स्टार खिलाड़ी नेमार चोटिल

ब्राजील के स्टार स्ट्राइकर का यह चौथा वर्ल्ड कप होगा. उन्होंने इस टूर्नामेंट में खेले अब तक 13 मैचों में कुल 8 गोल किए हैं. उनकी पिंडली की ने ब्राजील की चिंताएं बढ़ा दी है.

नेमार @Instagram

फीफा वर्ल्ड कप 2026 के आगाज से ठीक पहले ब्राजील को बड़ा झटका लगा है. टीम के स्टार खिलाड़ी नेमार एक बार फिर चोटिल हो गए हैं. नेमार को हाल ही में ब्राजील की विश्व कप टीम में चुना गया है. ‘शिन्हुआ’ की रिपोर्ट के मुताबिक, 34 साल के सैंटोस स्टार बुधवार को सैन लोरेंजो के खिलाफ अपनी टीम के घरेलू कोपा सुदामेरिकाना मैच में पिंडली की चोट के कारण नहीं खेल पाए. हालांकि ब्राजील के क्लब ने नेमार की इंजरी को गंभीर नहीं बताया है. सैंटोस टीम के डॉक्टर रोड्रिगो जोगैब ने कहा कि फॉरवर्ड खिलाड़ी 27 मई को ब्राजील के पहले प्री-वर्ल्ड कप ट्रेनिंग सेशन के लिए तैयार होंगे.

‘ओ ग्लोबो’ ने जोगैब के हवाले से कहा, ‘नेमार नेशनल टीम में फिट या लगभग पूरी तरह से फिट होने की स्थिति में ही टीम को रिपोर्ट करेंगे. इस बात की भी संभावना है कि वह अगले मंगलवार को डेपोर्टिवो कुएनका के खिलाफ खेल सकते हैं.’ ब्राजील के लिए 128 इंटरनेशनल मुकाबलों में सबसे ज्यादा 79 गोल करने वाले नेमार ने ब्राजील के लिए आखिरी मुकाबला अक्टूबर 2023 में खेला था.

उरुग्वे के खिलाफ हुए वर्ल्ड कप क्वॉलीफायर मुकाबले में उनका एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट फट गया था. बार्सिलोना और पेरिस सेंट-जर्मेन के पूर्व अटैकर तब से चोटों से जूझ रहे हैं. पिछले साल जनवरी में अपने बचपन के क्लब सैंटोस में लौटने के बाद नेमार ने 38 मुकाबलों में सिर्फ 17 गोल किए हैं.

यह नेमार का चौथा फीफा वर्ल्ड कप होगा. इससे पहले वह 2014, 2018 और 2022 एडिशन में खेल चुके हैं. वह कैस्टिलो, जल्मा सैंटोस, निल्टन सैंटोस, पेले, एमर्सन लीओ, कैफू, रोनाल्डो और थियागो सिल्वा के साथ सबसे ज्यादा बार इस टूर्नामेंट में खेलने वाले ब्राजील के खिलाड़ी बन जाएंगे.

नेमार के पास पेले के साथ जुड़ने और चार अलग-अलग वर्ल्ड कप में ब्राजील की नंबर 10 शर्ट पहनने वाले दूसरे खिलाड़ी बनने का भी मौका है. वर्ल्ड कप में नेमार ने 13 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 8 गोल किए हैं और 3 असिस्ट किए हैं. ब्राजील अपने अभियान का आगाज 13 जून को न्यू जर्सी में मोरक्को के खिलाफ टूर्नामेंट शुरू करेगा, जिसके बाद ग्रुप सी में टीम की भिड़ंत हैती और स्कॉटलैंड से होगी.

एजेंसी: आईएएनएस

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