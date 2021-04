Indian Premier League 2021: सनराइजर्स हैदराबाद (IPL2021 PBKSvsSRH) के खिलाफ मैच में बुधवार को वेस्‍टइंडीज के बल्‍लेबाज निकोलस पूरन (Nicholas Pooran) पंजाब किंग्‍स की तरफ से (Punjab Kings vs Sunrisers Hyderabad) खेलते हुए शून्‍य पर आउट हो गए. वो एक भी गेंद नहीं खेल पाए. डेविड वार्नर (David Warner) ने उन्‍हें रनआउट कर दिया. इसके साथ ही मौजूदा सीजन में पूरन ने एक ऐसा शर्मनाक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है जो अन्‍य किसी भी बल्‍लेबाज के नाम नहीं है. Also Read - PBKS vs SRH IPL 2021 Live Cricket Score and Updates: डेविड वार्नर 37 रन बनाकर आउट, मजबूत स्थिति में हैदराबाद

मौजूदा सीजन में चेन्‍नई सुपर किंग्‍स के खिलाफ मुकाबले में निकोलस पूरन (Nicholas Pooran) दो गेंदों का सामना करने के बाद शून्‍य पर आउट हो गए थे. दीपक चाहर ने उनका विकेट निकाला था. इसके बाद राजस्‍थान रॉयल्‍स के खिलाफ मैच में वो पहली ही गेंद पर क्रिस मोरिस का शिकार बने. आज वो बिना गेंद खेले ही रनआउट हो गए. Also Read - KKR vs CSK IPL 2021 Hindi Live Score and Updates: 'जीत की हैट्रिक' लगाने उतरेगी चेन्नई सुपर किंग्स

निकालेस पूरन (Nicholas Pooran) आईपीएल के इतिहास में पहले ऐसे गेंदबाज बन गए हैं जो एक सीजन के दौरान ही दो, एक व बिना गेंद खेले शून्‍य पर आउट हुए हों. पहले ऐसा कभी भी इस टूर्नामेंट के इतिहास में नहीं हुआ है. Also Read - IPL 2021: PBKS vs SRH: सनराइजर्स हैदराबाद ने Manish Pandey को किया बाहर, Ajit Agarkar बोले- सही फैसला

Nicholas Pooran now has 0 Ball Duck

1 Ball Duck

2 Balls Duck

3 Balls Duck In IPL history — ™ (@arunshah240) April 21, 2021

Nicholas pooran surpassed a new record

1. Diamond duck

2. Golden duck

3. Silver duck — yella Akhil (@AkhilYella) April 21, 2021

After seen Nicholas Pooran 0(1), 0(2), 9(8), 0 (0) 4 last innings in #IPL2021

0(1), 0(2), 9(8), 0 (0)

Fans Reaction : #PBKSvSRH #NicholasPooran pic.twitter.com/OlSDs6lbfY — ੴॐAshutosh ॐੴ (@kingashu_786) April 21, 2021

#PBKSvSRH

Nicholas Pooran again scoring a duck .

Le Shahid Afridi to Pooran – pic.twitter.com/7s0hWAt6Bg — ™ 2 (@Sovan_2001) April 21, 2021

मैच में पंजाब किंग्‍स ने टॉस जीतकर पहले बल्‍लेबाजी का फैसला किया. हालांकि ये निर्णय टीम के लिए गलत साबित हुआ. पूरी टीम आखिरी ओवर में 120 रनों पर ऑलआउट हो गई.

पंजाब की तरफ से मयंक अग्रवाल और शाहरुख खान ने सर्वाधिक 20 रन बनाए. अन्‍य कोई बल्‍लेबाज रन बनाने में ज्‍यादा योगदान नहीं दे पाया. वहीं, हैदराबाद की टीम में आज पहली बार केन विलियमसन को जगह मिली. इस सीजन वो कंधे की चोट के चलते अबतक नहीं खेल पा रहे थे.