भारतीय मुक्केबाजी महासंघ (BFI) के अध्यक्ष अजय सिंह द्वारा ओलंपिक क्वालिफायर के लिए ट्रायल आयोजित ना करने और 51 किलोग्राम भारवर्ग में एमसी मैरी कॉम को सीधे प्रवेश देने के बयान के बाद महिला मुक्केबाज निखत जरीन ने देश के खेल मंत्री किरण रिजिजू को पत्र लिखा है। निखत ने अपने पत्र में खेल मंत्री से पारदर्शिता बरतने की गुहार लगाई है।

निखत ने बुधवार को ही आईएएनएस को बता दिया था कि वो ट्रायल्स ना होने की खबर सुनकर निराश हैं और इसलिए खेल मंत्री को पत्र लिखेंगी। उन्होंने गुरुवार को रिजिजू को पत्र लिखा जिसे उन्होंने ट्वीटर पर भी साझा किया।

All I want is a fair chance.If I’m not given the opporunity to compete what am I training for. Sports is about FairPlay & I dont want to loose faith in my country.Jai Hind @KirenRijiju @RijijuOffice #AjaySingh @Media_SAI @DGSAI @BFI_official @kishanreddybjp @PMOIndia #TopsAthlete pic.twitter.com/t1ie62tMJy

— Nikhat Zareen (@nikhat_zareen) October 17, 2019