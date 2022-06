Commonwealth Games 2022 बर्मिंघम में होने वाले आगामी कॉमनवेल्‍थ खेलों के लिए बॉक्‍सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अपने एथलीट्स के नाम की घोषणा कर दी है. हाल ही में महिला बॉक्सिंग विश्‍व चैंपियनशिप जीतने वाली बॉक्‍सर निकहत जरीन (Nikhat Zareen) को इंग्‍लैंड जाने का मौका मिला है. इसके अलावा बीते साल टोक्यो ओलंपिक खेलों की कांस्य पदक जीतने वाली लवलीना बोरगोहेन (Lovlina Borgohain) भी बर्मिंघम जाएंगी. कॉमनवेल्‍थ खेलों का आयोजन इस साल 28 जुलाई से होगा. 12 दिन चलने वाले इस टूर्नामेंट का समापन आठ अगस्‍त को होगा.Also Read - Commonwealth Games 2022: घुटने में चोट के चलते राष्‍ट्रमंडल खेलों से बाहर हुई मैरीकॉम, नहीं पूरा कर पाई ट्रायल

निकहत, लवलीना के अलावा नीतू और जैस्मीन ने तीन दिवसीय ट्रायल के माध्यम से कॉमनवेल्‍थ खेल 2022 में अपनी जगह पक्‍की कर ली है. निकहत ने 50 किलोग्राम वर्ग में अपनी जगह पक्‍की की. इसी तरह लवलीना को 70 मिलोग्राम, नीतू को 48 और जैस्मिन को 60 किलोग्राम वर्ग में जगह मिली. Also Read - बॉक्सिंग स्टार्स से मिले पीएम मोदी, बोले- आपने भारत को गौरवान्वित किया, निकहत जरीन का जवाब- थैंक्यू मोदी जी

After 3️⃣ days of trials presenting you the women squad for the #CWG2022 scheduled to begin from July 28.

Well done champs! @birminghamcg22#PunchMeinHaiDum#Boxing pic.twitter.com/oOhSsihfve

— Boxing Federation (@BFI_official) June 11, 2022