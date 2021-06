England vs Sri Lanka: इंग्‍लैंड दौरे पर गई श्रीलंका की टीम के तीन क्रिकेटर्स पर बायो-बबल ब्रीच (Bio-Bubble Breach) के मामले में कड़ी कार्रवाई की गई है. श्रीलंका क्रिकेट ने बायो-बबल से बाहर जाने वाले बल्लेबाज कुसाल मेंडिस (Kusal Mendis), विकेटकीपर निरोशन डिकवेला (Niroshan Dickwella) और दनुष्का गुणतिलका (Danushka Gunathilaka) को निलंबित कर दिया है. तीनों को तत्‍काल प्रभाव से स्वदेश लौटने का आदेश दिया गया है. Also Read - ENG vs SL: श्रीलंकाई क्रिकेटरों ने तोड़ा बायो बबल, गिर सकती है गाज

बताया गया कि इंग्‍लैंड के खिलाफ तीसरे टी20 मुकाबले में श्रीलंका की टीम की करारी शिकस्‍त के बाद ये तीन खिलाड़ी डरहम की सड़कों पर घूमते हुए नजर आए. मामला मीडिया में आने के बाद एसएलसी के सचिव मोहन डि सिल्वा ने बयान में कहा, ''SLC की कार्यकारी समिति ने कुसाल मेंडिस, धनुष्का गुणतिलका और निरोशन डिकवेला को बायो बबल का उल्लंघन करने पर निलंबित कर दिया है और उन्हें तुरंत श्रीलंका लौटने के लिये कहा गया है. ''

इससे पहले श्रीलंका के एक प्रशंसक द्वारा डाले गये इस वीडियो पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए एसएलसी प्रमुख शम्मी सिल्वा ने कहा था, ''इसकी जांच चल रही है क्योंकि उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन किया है. ''

श्रीलंका ने शनिवार को समाप्त हुई टी20 श्रृंखला 0-3 से गंवायी. अक्टूबर 2020 के बाद उसे लगातार पांचवीं टी20 श्रृंखला में हार का सामना करना पड़ा. श्रीलंका अब इंग्लैंड के खिलाफ तीन एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला खेलेगा. इसका पहला मैच 29 जून को चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा.