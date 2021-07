दुनिया के नंबर-1 टेनिस खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच (Novak Djokovic) ने शुक्रवार को टोक्यो ओलंपिक में अपनी भागीदारी को लेकर अनिश्चितता खत्म कर दी है। हाल ही में विंबलडन जीतने वाले जोकोविच ने ट्विटर पर पोस्ट किए एक वीडियो के जरिए कहा कि वो टोक्यो जाने वाली सर्बिया टीम का हिस्सा होंगे।Also Read - Tokyo Olympics 2021: खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने रिलीज किया थीम सांग, A R Rahaman ने किया है तैयार, Watch Video

जोकोविच के सामने अब एक कैलेंडर वर्ष में चार ग्रैंड स्लैम और ओलंपिक स्वर्ण का लक्ष्य रखेंगे। उन्होंने ने लिखा, "मुझे टोक्यो के लिए सामान पैक करने और हमारी राष्ट्रीय टीम में शामिल होने पर बहुत गर्व है। ओलंपिक के मैदान में सबसे चमकीले पदकों के लिए लड़ने जा रहा हूं।"

जोकोविच ने आगे लिखा, "मेरे लिए, सर्बिया के लिए खेलना हमेशा एक खास खुशी और प्रेरणादायक रहा है और मैं हम सभी को खुश करने की पूरी कोशिश करूंगा! चलो चलें।"

Cannot disappoint my little friend Koujirou. I booked my flight for Tokyo and will proudly be joining #TeamSerbia for the Olympics. 🇷🇸 pic.twitter.com/23TmSdvc4x

— Novak Djokovic (@DjokerNole) July 15, 2021