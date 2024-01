10 बार के ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियन नोवाक जोकोविच (Novak Djokovic) ने टूर्नामेंट के 2024 सीजन सेमीफाइनल में इटालियन खिलाड़ी जानिक सिनर (Jannik Sinner) के खिलाफ मिली हार को “उनके खेले गए अब तक के सबसे खराब ग्रैंड स्लैम मैचों में से एक” करार दिया है.

सिनर ने रॉड लेवर एरेना में हुए मैच में 6-1, 6-2, 6-7(6), 6-3 से शानदार जीत दर्ज कर जोकोविच का मेलबर्न में लगातार 33- मैच जीतने का सिलसिला तोड़ा. ये 2018 के बाद से ऑस्ट्रेलियन ओपन में जोकोविच की पहली हार थी.

जोकोविच ने माना कि मैच के दौरान ये युवा खिलाड़ी पूरी तरह से उन पर हावी था. इस हार से सर्बियाई खिलाड़ी बेहद निराश थे क्योंकि उन्होंने कुल 54 अनफोर्ड्स एरर दर्ज की.

मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जोकोविच ने अपने प्रदर्शन की पूरी ईमानदारी से आलोचना करते हुए कहा, “मैं अपने स्तर से बुरी तरह हैरान था. मेरे टेनिस का प्रदर्शन स्तर वास्तव में अच्छा नहीं था.”

Novak Djokovic says his loss to Jannik Sinner was one of the worst Grand Slam matches he’s ever played:

“He outplayed me completely…. I was shocked with my level in a bad way.. this was one of the worst Grand Slam matches I’ve ever played. At least that I remember.”

(via… pic.twitter.com/4fBcZ300UV

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 26, 2024